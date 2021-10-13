https://ria.ru/20211013/energiya-1754409710.html
Путин призвал ОПЕК+ восстановить работу по "зеленой энергии" после кризиса
Путин призвал ОПЕК+ восстановить работу по "зеленой энергии" после кризиса - РИА Новости, 13.10.2021
Путин призвал ОПЕК+ восстановить работу по "зеленой энергии" после кризиса
Президент России Владимир Путин надеется, что формат ОПЕК+ продолжит работу после выхода добычи нефти на докризисный уровень и будет обсуждать "зеленую... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:29
2021-10-13T16:29
2021-10-13T16:44
в мире
владимир путин
цены на нефть
опек+
москва
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что формат ОПЕК+ продолжит работу после выхода добычи нефти на докризисный уровень и будет обсуждать "зеленую повестку"."У нас с точки зрения добычи нефти и работы на мировых рынках очень, на мой взгляд, конструктивные отношения сложились со странами ОПЕК. И вот тот механизм, который создан - ОПЕК+, на мой взгляд, работает эффективно, в интересах всей отрасли и мировой энергетической системы. И полагаю, что и после того, как добыча выйдет на докризисный уровень, мы сможем продолжить эту работу в том числе и в рамках зеленой повестки", - сказал президент, выступая в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели."Имею ввиду, что будем говорить о современных технологиях добычи и использования углеводородного сырья, будем говорить о переходе к водороду и к другим, в том числе и возобновляемым видам источников", - добавил Путин.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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в мире, владимир путин, цены на нефть, опек+, москва
16:29 13.10.2021 (обновлено: 16:44 13.10.2021)
Путин призвал ОПЕК+ восстановить работу по "зеленой энергии" после кризиса
Путин призвал ОПЕК+ восстановить работу по "зеленой энергии" после кризиса на рынке нефти