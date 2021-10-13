Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/energetika-1754423148.html
В Москве обсудят перспективы развития "зеленой энергетики" в Арктике
В Москве обсудят перспективы развития "зеленой энергетики" в Арктике - РИА Новости, 13.10.2021
В Москве обсудят перспективы развития "зеленой энергетики" в Арктике
Конференция по "зеленой энергетике" в Арктике пройдет в Москве в четверг, 14 октября, сообщает пресс-служба Росконгресса, выступающего оператором мероприятия. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:42
2021-10-13T17:42
экономика
арктический совет
арктика
"фонд "росконгресс"
фонд "росконгресс"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754423654_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_46fca83bff099d30f7a3e2e916f4dfbd.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Конференция по "зеленой энергетике" в Арктике пройдет в Москве в четверг, 14 октября, сообщает пресс-служба Росконгресса, выступающего оператором мероприятия.Организатор конференции - министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Мероприятие пройдет в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете.В рамках конференции запланировано проведение делового завтрака на тему "Как достигнуть углеродной нейтральности в Арктике". В дискуссии примут участие представители федеральных органов власти, госкорпораций, а также российских и зарубежных компаний.
https://ria.ru/20210910/analitika-1749505957.html
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754423654_164:0:2000:1377_1920x0_80_0_0_ae060d3eb15a9f9ee55171006075ea44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, арктический совет, арктика, "фонд "росконгресс", фонд "росконгресс", россия
17:42 13.10.2021
 

В Москве обсудят перспективы развития "зеленой энергетики" в Арктике

© Фото : пресс-служба РосконгрессаВ Москве обсудят перспективы развития "зеленой энергетики" в Арктике
В Москве обсудят перспективы развития зеленой энергетики в Арктике - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : пресс-служба Росконгресса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Конференция по "зеленой энергетике" в Арктике пройдет в Москве в четверг, 14 октября, сообщает пресс-служба Росконгресса, выступающего оператором мероприятия.
Организатор конференции - министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Мероприятие пройдет в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете.
В рамках конференции запланировано проведение делового завтрака на тему "Как достигнуть углеродной нейтральности в Арктике". В дискуссии примут участие представители федеральных органов власти, госкорпораций, а также российских и зарубежных компаний.
"Пандемия придала ускорение развитию "зеленой энергетики" во всем мире. Многие страны решили пойти по пути декарбонизации в рамках восстановления экономики. У России с учетом географических особенностей есть большой потенциал развития альтернативных видов топлива и возобновляемых источников энергии. Стратегическое значение в развитии "зеленой энергетики" в России имеет Арктический регион. Наличие уникальных природных ресурсов, доступность стратегических рынков сбыта, а также развитие Северного морского пути – в совокупности создают уникальные условия для масштабного развертывания программ развития экосистем вокруг проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Реализация этих проектов будет способствовать расширению экспортного потенциала региона при снижении уровня антропогенного воздействия", - говорится в пресс-релизе Росконгресса, анонсирующем проведение конференции.
Фонд Росконгресс привлек экспертов для подготовки аналитики по итогам ВЭФ
10 сентября, 13:08
Фонд Росконгресс привлек экспертов для подготовки аналитики по итогам ВЭФ
 
ЭкономикаАрктический советАрктика"Фонд "Росконгресс"Фонд "Росконгресс"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
02:54Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность
Лента новостейМолния