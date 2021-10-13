В Москве обсудят перспективы развития "зеленой энергетики" в Арктике

"Пандемия придала ускорение развитию "зеленой энергетики" во всем мире. Многие страны решили пойти по пути декарбонизации в рамках восстановления экономики. У России с учетом географических особенностей есть большой потенциал развития альтернативных видов топлива и возобновляемых источников энергии. Стратегическое значение в развитии "зеленой энергетики" в России имеет Арктический регион. Наличие уникальных природных ресурсов, доступность стратегических рынков сбыта, а также развитие Северного морского пути – в совокупности создают уникальные условия для масштабного развертывания программ развития экосистем вокруг проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Реализация этих проектов будет способствовать расширению экспортного потенциала региона при снижении уровня антропогенного воздействия", - говорится в пресс-релизе Росконгресса, анонсирующем проведение конференции.