https://ria.ru/20211013/dorogi-1754303781.html

В Приморье запланировали отремонтировать 106 километров дорог в 2022 году

В Приморье запланировали отремонтировать 106 километров дорог в 2022 году - РИА Новости, 13.10.2021

В Приморье запланировали отремонтировать 106 километров дорог в 2022 году

Свыше 4 миллиардов рублей будет направлено в 2022 году на ремонт и содержание дорог регионального и межмуниципального значения в Приморье, сообщает... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T04:08

2021-10-13T04:08

2021-10-13T04:08

приморский край

владимир путин

олег кожемяко

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Свыше 4 миллиардов рублей будет направлено в 2022 году на ремонт и содержание дорог регионального и межмуниципального значения в Приморье, сообщает правительство региона в среду.Об этом рассказал глава Приморья Олег Кожемяко, отвечая на вопросы местных жителей в ходе общественных обсуждений проекта бюджета региона на 2022 год. По его словам, в 2021 году в крае ремонтируют более 125 километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. В 2022 году на эти цели планируется направить более 2 миллиардов рублей, что позволит отремонтировать почти 57 километров дорог. Еще часть дорог приведут в порядок по национальному проекту "Безопасные качественные дороги"."Всего планируем отремонтировать около 106 километров региональных дорог. Средства, направляемые на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, в 2022 году составят более 4 миллиардов рублей", – отметил губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.Кожемяко добавил, что в том числе будет отремонтирована дорога в популярное туристическое место – поселок Ливадию. Также глава региона сообщил, что на 2021 год было запланировано поступление в Приморье трех новых поездов."Первые два состава уже вышли на маршруты в июле и августе. К декабрю 2021 года ожидается поступление третьего – в четырехвагонном исполнении. С 2022 по 2024 годы планируется обновить еще два электропоезда", – добавил губернатор.Всего, по его словам, на мероприятия транспортной сферы планируется направить более 1 миллиарда рублей из краевого бюджета в 2022 году. Эти средства пойдут на субсидии железнодорожным организациям для обеспечения пригородного сообщения, перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях, содержание и организацию аэропортов и аэродромов, техническое обслуживание воздушных судов. Также власти планируют предусмотреть средства для поддержки районов и округов в организации автобусного сообщения между селами.В регионе действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями является развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках и кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы региона. Кроме того, среди целей - развитие и обслуживание дорожной сети, повышение транспортной доступности территорий края и его связности с другими регионами РФ, развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок.Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в июле сообщал, что к 2024 году 50% региональных трасс в стране должно быть приведено в нормативное состояние.

https://ria.ru/20211001/vladivostok-1752604017.html

https://ria.ru/20211006/kerling-tsentr-1753272094.html

приморский край

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приморский край, владимир путин, олег кожемяко, россия