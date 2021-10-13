https://ria.ru/20211013/diagnoz-1754467527.html

СМИ раскрыли диагноз президента Чехии

СМИ раскрыли диагноз президента Чехии - РИА Новости, 13.10.2021

СМИ раскрыли диагноз президента Чехии

Президент Чехии Милош Земан страдает печеночной энцефалопатией, сообщило сетевое издание Deník N со ссылкой на источники в окружении главы государства и в... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T22:13

2021-10-13T22:13

2021-10-13T22:57

в мире

чехия

милош земан

диагноз

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ПРАГА, 13 окт — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан страдает печеночной энцефалопатией, сообщило сетевое издание Deník N со ссылкой на источники в окружении главы государства и в Центральном военном госпитале (ЦВГ), куда его госпитализировали на этой неделе.Как пишет портал, это осложнение — следствие острой или хронической печеночной недостаточности; сопровождается "различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть вызвано циррозом печени"."Это проявляется, например, в том, что вы дезориентированы и говорите бессвязно", — описал состояние Земана один из источников. По словам другого, президент общается, но с трудом.Утром в воскресенье — сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем — Земана госпитализировали в ЦВГ. СМИ утверждали, что по прибытии в клинику он находился в бессознательном состоянии. Однако глава президентской канцелярии Вратислав Минарж позднее заявил журналистам, что президент просто спал. В понедельник в пресс-службе госпиталя заявили, что Земан находится "в стабилизированном состоянии".Директор ЦВГ и лечащий врач Земана профессор Мирослав Заворал сказал на брифинге, что по его рекомендации пациента поместили в палату интенсивной терапии. Медик не стал называть диагноз без согласия чешского президента.В середине сентября Земана также госпитализировали в ЦВГ, где он пробыл восемь дней. При этом его пресс-служба долгое время не разглашала эту информацию. Затем на сайте Пражского Града (резиденции президента) появилось сообщение о том, что врачи провели ему компьютерную томографию, УЗИ, взяли кровь для анализа — обследование не выявило никаких заболеваний или проблем со здоровьем.Земан страдает невропатией, из-за этого с весны он передвигается в инвалидной коляске.СМИ пристально следят за состоянием 77-летнего президента, так как ему предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент, прошедших 8-9 октября.

https://ria.ru/20211011/zeman-1754066057.html

https://ria.ru/20211012/chekhiya-1754237393.html

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в мире, чехия, милош земан, диагноз