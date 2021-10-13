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СМИ раскрыли диагноз президента Чехии
СМИ раскрыли диагноз президента Чехии - РИА Новости, 13.10.2021
СМИ раскрыли диагноз президента Чехии
Президент Чехии Милош Земан страдает печеночной энцефалопатией, сообщило сетевое издание Deník N со ссылкой на источники в окружении главы государства и в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T22:13
2021-10-13T22:57
в мире
чехия
милош земан
диагноз
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ПРАГА, 13 окт — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан страдает печеночной энцефалопатией, сообщило сетевое издание Deník N со ссылкой на источники в окружении главы государства и в Центральном военном госпитале (ЦВГ), куда его госпитализировали на этой неделе.Как пишет портал, это осложнение — следствие острой или хронической печеночной недостаточности; сопровождается "различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть вызвано циррозом печени"."Это проявляется, например, в том, что вы дезориентированы и говорите бессвязно", — описал состояние Земана один из источников. По словам другого, президент общается, но с трудом.Утром в воскресенье — сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем — Земана госпитализировали в ЦВГ. СМИ утверждали, что по прибытии в клинику он находился в бессознательном состоянии. Однако глава президентской канцелярии Вратислав Минарж позднее заявил журналистам, что президент просто спал. В понедельник в пресс-службе госпиталя заявили, что Земан находится "в стабилизированном состоянии".Директор ЦВГ и лечащий врач Земана профессор Мирослав Заворал сказал на брифинге, что по его рекомендации пациента поместили в палату интенсивной терапии. Медик не стал называть диагноз без согласия чешского президента.В середине сентября Земана также госпитализировали в ЦВГ, где он пробыл восемь дней. При этом его пресс-служба долгое время не разглашала эту информацию. Затем на сайте Пражского Града (резиденции президента) появилось сообщение о том, что врачи провели ему компьютерную томографию, УЗИ, взяли кровь для анализа — обследование не выявило никаких заболеваний или проблем со здоровьем.Земан страдает невропатией, из-за этого с весны он передвигается в инвалидной коляске.СМИ пристально следят за состоянием 77-летнего президента, так как ему предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент, прошедших 8-9 октября.
https://ria.ru/20211011/zeman-1754066057.html
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в мире, чехия, милош земан, диагноз
22:13 13.10.2021 (обновлено: 22:57 13.10.2021)
 
СМИ раскрыли диагноз президента Чехии

Deník N: Президент Чехии Земан страдает печеночной энцефалопатией

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПРАГА, 13 окт — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан страдает печеночной энцефалопатией, сообщило сетевое издание Deník N со ссылкой на источники в окружении главы государства и в Центральном военном госпитале (ЦВГ), куда его госпитализировали на этой неделе.
Как пишет портал, это осложнение — следствие острой или хронической печеночной недостаточности; сопровождается "различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть вызвано циррозом печени".
"Это проявляется, например, в том, что вы дезориентированы и говорите бессвязно", — описал состояние Земана один из источников. По словам другого, президент общается, но с трудом.
Утром в воскресенье — сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем — Земана госпитализировали в ЦВГ. СМИ утверждали, что по прибытии в клинику он находился в бессознательном состоянии. Однако глава президентской канцелярии Вратислав Минарж позднее заявил журналистам, что президент просто спал. В понедельник в пресс-службе госпиталя заявили, что Земан находится "в стабилизированном состоянии".
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 17:22
СМИ рассказали о состоянии Земана
Директор ЦВГ и лечащий врач Земана профессор Мирослав Заворал сказал на брифинге, что по его рекомендации пациента поместили в палату интенсивной терапии. Медик не стал называть диагноз без согласия чешского президента.
В середине сентября Земана также госпитализировали в ЦВГ, где он пробыл восемь дней. При этом его пресс-служба долгое время не разглашала эту информацию. Затем на сайте Пражского Града (резиденции президента) появилось сообщение о том, что врачи провели ему компьютерную томографию, УЗИ, взяли кровь для анализа — обследование не выявило никаких заболеваний или проблем со здоровьем.
Земан страдает невропатией, из-за этого с весны он передвигается в инвалидной коляске.
СМИ пристально следят за состоянием 77-летнего президента, так как ему предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент, прошедших 8-9 октября.
Премьер-министр Чехии и лидер ANO партии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
12 октября, 16:58
Пресс-секретарь Земана опроверг заявление Бабиша о поручении президента
 
В миреЧехияМилош Земандиагноз
 
 
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