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В Белгородской области закупили около 450 сканеров для детей с диабетом

В Белгородской области закупили около 450 сканеров для детей с диабетом - РИА Новости, 13.10.2021

В Белгородской области закупили около 450 сканеров для детей с диабетом

Власти Белгородской области закупили для детей с сахарным диабетом первую партию сканеров с датчиками, сообщает в среду облправительство. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:25

2021-10-13T15:25

2021-10-13T15:25

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Власти Белгородской области закупили для детей с сахарным диабетом первую партию сканеров с датчиками, сообщает в среду облправительство.Первую приобретенную в этом году партию в количестве 441 штуки уже передали в медучреждения. Всего контракты заключены на более чем 2 тысячи подобных датчиков. Власти отмечают, что они поступят в регион в ближайшее время, что позволит обеспечить приборами всех нуждающихся в них пациентов."Сканеров хватит, чтобы полностью закрыть потребность. Датчики нужно со временем менять, это расходные материалы. Тех, которые пришли, хватит на месяц, и уже в октябре поступит всё необходимое до конца года, так что перебоев быть не должно. Надеюсь, наши родители и маленькие пациенты оценят удобство новых устройств", – сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В 2022 году правительство области намерено приобрести свыше 13 тысяч датчиков к сканерам, имеющимся в наличии у пациентов. Дополнительно закупят еще 58 сканеров и более 1 тысячи датчиков.Власти отмечают, что при необходимости департамент здравоохранения области проведет дополнительные торги и закупит недостающие уже по факту сканеры и датчики.

https://ria.ru/20210930/belgorod-1752486516.html

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белгородская область

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общество, белгородская область, вячеслав гладков