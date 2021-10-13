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Белгородская область
Белгородская область
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В Белгородской области закупили около 450 сканеров для детей с диабетом
В Белгородской области закупили около 450 сканеров для детей с диабетом - РИА Новости, 13.10.2021
В Белгородской области закупили около 450 сканеров для детей с диабетом
Власти Белгородской области закупили для детей с сахарным диабетом первую партию сканеров с датчиками, сообщает в среду облправительство. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:25
2021-10-13T15:25
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Власти Белгородской области закупили для детей с сахарным диабетом первую партию сканеров с датчиками, сообщает в среду облправительство.Первую приобретенную в этом году партию в количестве 441 штуки уже передали в медучреждения. Всего контракты заключены на более чем 2 тысячи подобных датчиков. Власти отмечают, что они поступят в регион в ближайшее время, что позволит обеспечить приборами всех нуждающихся в них пациентов."Сканеров хватит, чтобы полностью закрыть потребность. Датчики нужно со временем менять, это расходные материалы. Тех, которые пришли, хватит на месяц, и уже в октябре поступит всё необходимое до конца года, так что перебоев быть не должно. Надеюсь, наши родители и маленькие пациенты оценят удобство новых устройств", – сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В 2022 году правительство области намерено приобрести свыше 13 тысяч датчиков к сканерам, имеющимся в наличии у пациентов. Дополнительно закупят еще 58 сканеров и более 1 тысячи датчиков.Власти отмечают, что при необходимости департамент здравоохранения области проведет дополнительные торги и закупит недостающие уже по факту сканеры и датчики.
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
15:25 13.10.2021
 
В Белгородской области закупили около 450 сканеров для детей с диабетом

В Белгородской области закупили около 450 сканеров с датчиками для детей с диабетом

© Fotolia / effkazТест на уровень сахара в крови
Тест на уровень сахара в крови - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Fotolia / effkaz
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БЕЛГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Власти Белгородской области закупили для детей с сахарным диабетом первую партию сканеров с датчиками, сообщает в среду облправительство.
Первую приобретенную в этом году партию в количестве 441 штуки уже передали в медучреждения. Всего контракты заключены на более чем 2 тысячи подобных датчиков. Власти отмечают, что они поступят в регион в ближайшее время, что позволит обеспечить приборами всех нуждающихся в них пациентов.
Белгород - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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"Сканеров хватит, чтобы полностью закрыть потребность. Датчики нужно со временем менять, это расходные материалы. Тех, которые пришли, хватит на месяц, и уже в октябре поступит всё необходимое до конца года, так что перебоев быть не должно. Надеюсь, наши родители и маленькие пациенты оценят удобство новых устройств", – сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В 2022 году правительство области намерено приобрести свыше 13 тысяч датчиков к сканерам, имеющимся в наличии у пациентов. Дополнительно закупят еще 58 сканеров и более 1 тысячи датчиков.
Власти отмечают, что при необходимости департамент здравоохранения области проведет дополнительные торги и закупит недостающие уже по факту сканеры и датчики.
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Белгородская областьОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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