Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/dekarbonizatsiya-1754450922.html
ВЭБ: декарбонизация экономики РФ сэкономит более триллиона рублей в год
ВЭБ: декарбонизация экономики РФ сэкономит более триллиона рублей в год - РИА Новости, 13.10.2021
ВЭБ: декарбонизация экономики РФ сэкономит более триллиона рублей в год
Модель декарбонизации российской экономики позволит государству и предприятиям сэкономить 1,1 триллиона рублей в год, говорится в пресс-релизе ВЭБа по итогам... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T19:34
2021-10-13T19:34
экономика
вэб.рф (вэб)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579561366_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_5878d1d7c37144bdf1a6718c8cee8568.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости/Прайм. Модель декарбонизации российской экономики позволит государству и предприятиям сэкономить 1,1 триллиона рублей в год, говорится в пресс-релизе ВЭБа по итогам первого ESG-дня.Для достижения углеродной нейтральности в России потребуется до 2050 года сократить ежегодный объем выбросов СО2 на 2,3 миллиарда тонн. Наиболее высокий потенциал для этого у сферы ЖКХ, где огромны потери из-за изношенной инфраструктуры и устаревших технологий. "Работа по обновлению городского хозяйства, которую ВЭБ считает для себя ключевой, фактически равна работе по декарбонизации российской экономики", - уточняется в релизе корпорации.Дополнительные 345 миллионов тонн выбросов СО2 можно сократить, произведя правильную оценку и перерасчёт лесного фонда.Все эти меры позволят либо практически без затрат, либо с существенной экономической выгодой сократить минимум 24% (546 миллионов тонн) от общего объема сокращения выбросов СO2.Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) - это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации). Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.
https://realty.ria.ru/20211001/drevesina-1752673385.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579561366_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_b97ad52307e2dacdd67e4f431119a90d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, вэб.рф (вэб), россия
19:34 13.10.2021
 

ВЭБ: декарбонизация экономики РФ сэкономит более триллиона рублей в год

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд национального института развития "ВЭБ.РФ"
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости/Прайм. Модель декарбонизации российской экономики позволит государству и предприятиям сэкономить 1,1 триллиона рублей в год, говорится в пресс-релизе ВЭБа по итогам первого ESG-дня.
"Повышение энергоэффективности в ЖКХ, газохимии, строительстве, металлургии, целлюлозно-бумажной отрасли позволит сократить ежегодные выбросы на 201 миллион тонн CO2. Кроме снижения выбросов, модернизация даст экономию в 1,1 триллиона рублей в год до 2050 года для государства и предприятий", - говорится в сообщении.
Для достижения углеродной нейтральности в России потребуется до 2050 года сократить ежегодный объем выбросов СО2 на 2,3 миллиарда тонн. Наиболее высокий потенциал для этого у сферы ЖКХ, где огромны потери из-за изношенной инфраструктуры и устаревших технологий. "Работа по обновлению городского хозяйства, которую ВЭБ считает для себя ключевой, фактически равна работе по декарбонизации российской экономики", - уточняется в релизе корпорации.
Дополнительные 345 миллионов тонн выбросов СО2 можно сократить, произведя правильную оценку и перерасчёт лесного фонда.
Все эти меры позволят либо практически без затрат, либо с существенной экономической выгодой сократить минимум 24% (546 миллионов тонн) от общего объема сокращения выбросов СO2.
Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) - это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации). Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.
Офис ВЭБ.РФ
1 октября, 14:57
ВЭБ посодействует созданию комплекса по переработке древесины
 
ЭкономикаВЭБ.РФ (ВЭБ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
02:54Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность
Лента новостейМолния