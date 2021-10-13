https://ria.ru/20211013/dekarbonizatsiya-1754450922.html
ВЭБ: декарбонизация экономики РФ сэкономит более триллиона рублей в год
ВЭБ: декарбонизация экономики РФ сэкономит более триллиона рублей в год - РИА Новости, 13.10.2021
ВЭБ: декарбонизация экономики РФ сэкономит более триллиона рублей в год
Модель декарбонизации российской экономики позволит государству и предприятиям сэкономить 1,1 триллиона рублей в год, говорится в пресс-релизе ВЭБа по итогам... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T19:34
2021-10-13T19:34
2021-10-13T19:34
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости/Прайм. Модель декарбонизации российской экономики позволит государству и предприятиям сэкономить 1,1 триллиона рублей в год, говорится в пресс-релизе ВЭБа по итогам первого ESG-дня.Для достижения углеродной нейтральности в России потребуется до 2050 года сократить ежегодный объем выбросов СО2 на 2,3 миллиарда тонн. Наиболее высокий потенциал для этого у сферы ЖКХ, где огромны потери из-за изношенной инфраструктуры и устаревших технологий. "Работа по обновлению городского хозяйства, которую ВЭБ считает для себя ключевой, фактически равна работе по декарбонизации российской экономики", - уточняется в релизе корпорации.Дополнительные 345 миллионов тонн выбросов СО2 можно сократить, произведя правильную оценку и перерасчёт лесного фонда.Все эти меры позволят либо практически без затрат, либо с существенной экономической выгодой сократить минимум 24% (546 миллионов тонн) от общего объема сокращения выбросов СO2.Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) - это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации). Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.
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экономика, вэб.рф (вэб), россия
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости/Прайм. Модель декарбонизации российской экономики позволит государству и предприятиям сэкономить 1,1 триллиона рублей в год, говорится в пресс-релизе ВЭБа по итогам первого ESG-дня.
"Повышение энергоэффективности в ЖКХ, газохимии, строительстве, металлургии, целлюлозно-бумажной отрасли позволит сократить ежегодные выбросы на 201 миллион тонн CO2. Кроме снижения выбросов, модернизация даст экономию в 1,1 триллиона рублей в год до 2050 года для государства и предприятий", - говорится в сообщении.
Для достижения углеродной нейтральности в России
потребуется до 2050 года сократить ежегодный объем выбросов СО2 на 2,3 миллиарда тонн. Наиболее высокий потенциал для этого у сферы ЖКХ, где огромны потери из-за изношенной инфраструктуры и устаревших технологий. "Работа по обновлению городского хозяйства, которую ВЭБ считает для себя ключевой, фактически равна работе по декарбонизации российской экономики", - уточняется в релизе корпорации.
Дополнительные 345 миллионов тонн выбросов СО2 можно сократить, произведя правильную оценку и перерасчёт лесного фонда.
Все эти меры позволят либо практически без затрат, либо с существенной экономической выгодой сократить минимум 24% (546 миллионов тонн) от общего объема сокращения выбросов СO2.
Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) - это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации). Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.