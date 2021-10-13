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В Чувашии отменили введенный из-за почвенной засухи режим ЧС
В Чувашии отменили введенный из-за почвенной засухи режим ЧС - РИА Новости, 13.10.2021
В Чувашии отменили введенный из-за почвенной засухи режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации для ведения сельскохозяйственного производства в Чувашии отменен, соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:34
2021-10-13T09:34
общество
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации для ведения сельскохозяйственного производства в Чувашии отменен, соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, сообщает пресс-служба главы региона.Режим ЧС регионального характера был введен с 7 сентября в связи с засухой, повлекшей гибель урожая сельскохозяйственных культур."Отменить режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Чувашской Республики… Министерству сельского хозяйства Чувашии, министерству финансов Чувашии продолжить реализацию плана мероприятий по снижению размера ущерба от чрезвычайной ситуации. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов продолжить работу по выполнению планов мероприятий по оказанию помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от опасного метеорологического явления – засухи, повлекшей утрату (гибель) урожая сельскохозяйственных культур", - говорится в тексте распоряжения.По данным Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, отмечается прекращение "почвенной засухи". На сегодняшний день, по данным администраций муниципальных районов, в сельскохозяйственных организациях и крупных фермерских хозяйствах скошено и обмолочено 297,8 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур (99,9% к уборочной площади). Картофель убран с площади 4,5 тысяч гектаров (88,7% к уборочной площади). Овощи убраны с площади 409 гектаров, что составляет 48,1% к уборочной площади.
https://ria.ru/20210910/zasukha-1749578827.html
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общество, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)
09:34 13.10.2021
 
В Чувашии отменили введенный из-за почвенной засухи режим ЧС

В Чувашии отменили введенный из-за почвенной засухи режим ЧС регионального характера

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЗасыхающие посевы
Засыхающие посевы - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Андрей Архипов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации для ведения сельскохозяйственного производства в Чувашии отменен, соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, сообщает пресс-служба главы региона.
Режим ЧС регионального характера был введен с 7 сентября в связи с засухой, повлекшей гибель урожая сельскохозяйственных культур.
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"Отменить режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Чувашской Республики… Министерству сельского хозяйства Чувашии, министерству финансов Чувашии продолжить реализацию плана мероприятий по снижению размера ущерба от чрезвычайной ситуации. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов продолжить работу по выполнению планов мероприятий по оказанию помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от опасного метеорологического явления – засухи, повлекшей утрату (гибель) урожая сельскохозяйственных культур", - говорится в тексте распоряжения.
По данным Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, отмечается прекращение "почвенной засухи". На сегодняшний день, по данным администраций муниципальных районов, в сельскохозяйственных организациях и крупных фермерских хозяйствах скошено и обмолочено 297,8 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур (99,9% к уборочной площади). Картофель убран с площади 4,5 тысяч гектаров (88,7% к уборочной площади). Овощи убраны с площади 409 гектаров, что составляет 48,1% к уборочной площади.
Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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ОбществоЧувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)
 
 
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