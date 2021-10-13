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Мурманская область
https://ria.ru/20211013/chibis-1754456451.html
Мурманская область нацелена на развитие зеленой энергетики, заявил Чибис
Мурманская область нацелена на развитие зеленой энергетики, заявил Чибис - РИА Новости, 13.10.2021
Мурманская область нацелена на развитие зеленой энергетики, заявил Чибис
Мурманская область делает ставку на развитие зеленой энергетики, здесь реализуются проекты по строительству крупнейшего в мире ветропарка на Севере, развитию... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T20:28
2021-10-13T20:31
мурманская область
экономика
мурманская область
владимир путин
роснано
андрей чибис
западная европа
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МУРМАНСК, 13 окт – РИА Новости. Мурманская область делает ставку на развитие зеленой энергетики, здесь реализуются проекты по строительству крупнейшего в мире ветропарка на Севере, развитию электротранспорта, водородной энергетики и другие, сообщил глава региона Андрей Чибис по итогам пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".В рамках форума выступил президент России Владимир Путин, который говорил, в том числе, о сбережении климата как общей задаче всего человечества, требующей консолидации усилий. Он отметил, что текущая ситуация в мире показывает, что вопросы сохранения климата должны решаться в тесной увязке с планами развития отраслей экономики, прежде всего энергетического сектора.Губернатор Мурманской области подчеркнул, что правительство региона видит большой потенциал в развитии зеленой энергетики. "В 2022 году будет введен в эксплуатацию уникальный ветропарк, который строит на нашей территории компания "Энел". Это самый крупный ветропарк на Севере в мире. Мы, конечно, делаем ставку на развитие электротранспорта", - пояснил Чибис.Он пояснил, что власти региона полностью обнулили налог на электрический транспорт, делают акцент на закупке электрического общественного транспорта, чтобы минимизировать выбросы. "Мы заключили соглашение с "Роснано" по бескарбоновой территории, и сейчас активно разрабатываем проект по водородной энергетике", – добавил глава региона.Губернатор подчеркнул, что правительство региона делает отдельную ставку на водород и занимается разработкой таких инвестиционных проектов."У нас будет ветропарк, у нас есть атомная станция, есть гидростанция – все это позволяет вырабатывать водород, и у нас есть незамерзающий порт, который позволяет этот водород экспортировать. Перспективными рынками являются в том числе и Западная Европа, и Азия", – подчеркнул Чибис.
https://ria.ru/20211013/kontsessiya-1754453566.html
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мурманская область
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экономика, мурманская область, владимир путин, роснано, андрей чибис, западная европа
20:28 13.10.2021 (обновлено: 20:31 13.10.2021)
 

Мурманская область нацелена на развитие зеленой энергетики, заявил Чибис

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
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МУРМАНСК, 13 окт – РИА Новости. Мурманская область делает ставку на развитие зеленой энергетики, здесь реализуются проекты по строительству крупнейшего в мире ветропарка на Севере, развитию электротранспорта, водородной энергетики и другие, сообщил глава региона Андрей Чибис по итогам пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
В рамках форума выступил президент России Владимир Путин, который говорил, в том числе, о сбережении климата как общей задаче всего человечества, требующей консолидации усилий. Он отметил, что текущая ситуация в мире показывает, что вопросы сохранения климата должны решаться в тесной увязке с планами развития отраслей экономики, прежде всего энергетического сектора.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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Чибис: утвержден план энергетической концессии для ТОР "Столица Арктики"
Губернатор Мурманской области подчеркнул, что правительство региона видит большой потенциал в развитии зеленой энергетики. "В 2022 году будет введен в эксплуатацию уникальный ветропарк, который строит на нашей территории компания "Энел". Это самый крупный ветропарк на Севере в мире. Мы, конечно, делаем ставку на развитие электротранспорта", - пояснил Чибис.
Он пояснил, что власти региона полностью обнулили налог на электрический транспорт, делают акцент на закупке электрического общественного транспорта, чтобы минимизировать выбросы. "Мы заключили соглашение с "Роснано" по бескарбоновой территории, и сейчас активно разрабатываем проект по водородной энергетике", – добавил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что правительство региона делает отдельную ставку на водород и занимается разработкой таких инвестиционных проектов.
"У нас будет ветропарк, у нас есть атомная станция, есть гидростанция – все это позволяет вырабатывать водород, и у нас есть незамерзающий порт, который позволяет этот водород экспортировать. Перспективными рынками являются в том числе и Западная Европа, и Азия", – подчеркнул Чибис.

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Мурманская областьЭкономикаМурманская областьВладимир ПутинРоснаноАндрей ЧибисЗападная Европа
 
 
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