https://ria.ru/20211013/chibis-1754456451.html

Мурманская область нацелена на развитие зеленой энергетики, заявил Чибис

Мурманская область нацелена на развитие зеленой энергетики, заявил Чибис - РИА Новости, 13.10.2021

Мурманская область нацелена на развитие зеленой энергетики, заявил Чибис

Мурманская область делает ставку на развитие зеленой энергетики, здесь реализуются проекты по строительству крупнейшего в мире ветропарка на Севере, развитию... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T20:28

2021-10-13T20:28

2021-10-13T20:31

мурманская область

экономика

мурманская область

владимир путин

роснано

андрей чибис

западная европа

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МУРМАНСК, 13 окт – РИА Новости. Мурманская область делает ставку на развитие зеленой энергетики, здесь реализуются проекты по строительству крупнейшего в мире ветропарка на Севере, развитию электротранспорта, водородной энергетики и другие, сообщил глава региона Андрей Чибис по итогам пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".В рамках форума выступил президент России Владимир Путин, который говорил, в том числе, о сбережении климата как общей задаче всего человечества, требующей консолидации усилий. Он отметил, что текущая ситуация в мире показывает, что вопросы сохранения климата должны решаться в тесной увязке с планами развития отраслей экономики, прежде всего энергетического сектора.Губернатор Мурманской области подчеркнул, что правительство региона видит большой потенциал в развитии зеленой энергетики. "В 2022 году будет введен в эксплуатацию уникальный ветропарк, который строит на нашей территории компания "Энел". Это самый крупный ветропарк на Севере в мире. Мы, конечно, делаем ставку на развитие электротранспорта", - пояснил Чибис.Он пояснил, что власти региона полностью обнулили налог на электрический транспорт, делают акцент на закупке электрического общественного транспорта, чтобы минимизировать выбросы. "Мы заключили соглашение с "Роснано" по бескарбоновой территории, и сейчас активно разрабатываем проект по водородной энергетике", – добавил глава региона.Губернатор подчеркнул, что правительство региона делает отдельную ставку на водород и занимается разработкой таких инвестиционных проектов."У нас будет ветропарк, у нас есть атомная станция, есть гидростанция – все это позволяет вырабатывать водород, и у нас есть незамерзающий порт, который позволяет этот водород экспортировать. Перспективными рынками являются в том числе и Западная Европа, и Азия", – подчеркнул Чибис.

https://ria.ru/20211013/kontsessiya-1754453566.html

https://ria.ru/20211012/otkhody-1754287064.html

мурманская область

западная европа

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экономика, мурманская область, владимир путин, роснано, андрей чибис, западная европа