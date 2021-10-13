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Европейские политики "плевать хотели" на население и получат бунт
Европе предрекли "холодные бунты" - РИА Новости, 13.10.2021
Европейские политики "плевать хотели" на население и получат бунт
С наступлением холодов жители европейских городов устроят массовые протесты, заявил в эфире канала "Россия 1" военный эксперт, главный редактор журнала... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:37
2021-10-13T17:37
в мире
европа
игорь коротченко
борис джонсон
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С наступлением холодов жители европейских городов устроят массовые протесты, заявил в эфире канала "Россия 1" военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Специалист добавил, что политики в странах Запада "заигрались" и "плевать хотели" на нужды населения."Тот же самый Борис Джонсон, хрестоматийный пример, который греется в Испании, в то время как в Великобритании хаос в пивоваренной промышленности, на производствах, в поставках туалетной бумаги", — продолжил Коротченко.Эксперт заявил, что Британия просто не в состоянии выдержать экономический кризис, с которым столкнулась, и потребовал не обвинять Россию в сложившейся ситуации.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость газа ради запуска "Северного потока — 2".
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в мире, европа, игорь коротченко, борис джонсон, северный поток — 2, россия
17:37 13.10.2021
 
Европе предрекли "холодные бунты"

Военный эксперт Коротченко предупредил Европу о "холодных бунтах" из-за нехватки газа

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
Вид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С наступлением холодов жители европейских городов устроят массовые протесты, заявил в эфире канала "Россия 1" военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Очевидно, что Европу ожидают не только ковидные бунты, как мы сейчас наблюдаем. Люди от холода будут выходить на улицы, не только в Киеве, Виннице, Харькове и других городах Украины, но и в европейских столицах", — сказал он.
Специалист добавил, что политики в странах Запада "заигрались" и "плевать хотели" на нужды населения.
"Тот же самый Борис Джонсон, хрестоматийный пример, который греется в Испании, в то время как в Великобритании хаос в пивоваренной промышленности, на производствах, в поставках туалетной бумаги", — продолжил Коротченко.
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