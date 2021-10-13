Европейские политики "плевать хотели" на население и получат бунт

Европе предрекли "холодные бунты"
Военный эксперт Коротченко предупредил Европу о "холодных бунтах" из-за нехватки газа
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С наступлением холодов жители европейских городов устроят массовые протесты, заявил в эфире канала "Россия 1" военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Очевидно, что Европу ожидают не только ковидные бунты, как мы сейчас наблюдаем. Люди от холода будут выходить на улицы, не только в Киеве, Виннице, Харькове и других городах Украины, но и в европейских столицах", — сказал он.
Специалист добавил, что политики в странах Запада "заигрались" и "плевать хотели" на нужды населения.
"Тот же самый Борис Джонсон, хрестоматийный пример, который греется в Испании, в то время как в Великобритании хаос в пивоваренной промышленности, на производствах, в поставках туалетной бумаги", — продолжил Коротченко.
12 октября, 15:57FT назвала виновников газового кризиса в Европе
Эксперт заявил, что Британия просто не в состоянии выдержать экономический кризис, с которым столкнулась, и потребовал не обвинять Россию в сложившейся ситуации.
В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость газа ради запуска "Северного потока — 2".