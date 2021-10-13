https://ria.ru/20211013/bunt-1754425741.html

Европейские политики "плевать хотели" на население и получат бунт

Европе предрекли "холодные бунты" - РИА Новости, 13.10.2021

Европейские политики "плевать хотели" на население и получат бунт

С наступлением холодов жители европейских городов устроят массовые протесты, заявил в эфире канала "Россия 1" военный эксперт, главный редактор журнала... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:37

2021-10-13T17:37

2021-10-13T17:37

в мире

европа

игорь коротченко

борис джонсон

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С наступлением холодов жители европейских городов устроят массовые протесты, заявил в эфире канала "Россия 1" военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Специалист добавил, что политики в странах Запада "заигрались" и "плевать хотели" на нужды населения."Тот же самый Борис Джонсон, хрестоматийный пример, который греется в Испании, в то время как в Великобритании хаос в пивоваренной промышленности, на производствах, в поставках туалетной бумаги", — продолжил Коротченко.Эксперт заявил, что Британия просто не в состоянии выдержать экономический кризис, с которым столкнулась, и потребовал не обвинять Россию в сложившейся ситуации.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость газа ради запуска "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20211012/gaz-1754222539.html

https://ria.ru/20211011/gaz-1754048152.html

европа

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в мире, европа, игорь коротченко, борис джонсон, северный поток — 2, россия