https://ria.ru/20211013/bezopasnost-1754410394.html

Россия будет обеспечивать свои безопасность и интересы, заявил Путин

Россия будет обеспечивать свои безопасность и интересы, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021

Россия будет обеспечивать свои безопасность и интересы, заявил Путин

Россия будет делать все, чтобы обеспечить свою безопасность и интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:30

2021-10-13T16:30

2021-10-13T16:43

безопасность

владимир путин

россия

политика

сша

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы обеспечить свою безопасность и интересы, заявил президент РФ Владимир Путин.В среду на пленарном заседании Российской энергетической недели Путин заявил, что РФ ничего не нарушает, не выходила из договоров по безопасности, как это делали США, а Вашингтон переводит ответственность на Москву, чтобы снять ее с себя."Но мы будем делать то, что считаем нужным, защищая свои интересы и обеспечивая свою безопасность", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211013/nato-1754407432.html

россия

сша

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безопасность, владимир путин, россия, политика, сша, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021