https://ria.ru/20211013/bezopasnost-1754410394.html
Россия будет обеспечивать свои безопасность и интересы, заявил Путин
Россия будет обеспечивать свои безопасность и интересы, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021
Россия будет обеспечивать свои безопасность и интересы, заявил Путин
Россия будет делать все, чтобы обеспечить свою безопасность и интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:30
2021-10-13T16:30
2021-10-13T16:43
безопасность
владимир путин
россия
политика
сша
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы обеспечить свою безопасность и интересы, заявил президент РФ Владимир Путин.В среду на пленарном заседании Российской энергетической недели Путин заявил, что РФ ничего не нарушает, не выходила из договоров по безопасности, как это делали США, а Вашингтон переводит ответственность на Москву, чтобы снять ее с себя."Но мы будем делать то, что считаем нужным, защищая свои интересы и обеспечивая свою безопасность", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211013/nato-1754407432.html
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безопасность, владимир путин, россия, политика, сша, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
16:30 13.10.2021 (обновлено: 16:43 13.10.2021)
Россия будет обеспечивать свои безопасность и интересы, заявил Путин
Путин: Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои безопасность и интересы