Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
Премьер-министр Канады Трюдо сообщил, что страна примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
© РИА Новости / Игорь Коваленко / Перейти в фотобанкАфганские беженцы просят помочь уехать в США, Канаду или в страны Европы.
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Ранее министр иммиграции страны Марко Мендичино заявил, что Канада собирается принять более 20 тысяч афганских граждан из наиболее уязвимых групп.
"Канада принимает 40 тысяч беженцев, и мы призываем других также активизировать свою поддержку для безопасного переселения беженцев", - написал Трюдо в Twitter.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.