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Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана - РИА Новости, 13.10.2021
Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T04:49
2021-10-13T04:49
в мире
оон
афганистан
джастин трюдо
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.Ранее министр иммиграции страны Марко Мендичино заявил, что Канада собирается принять более 20 тысяч афганских граждан из наиболее уязвимых групп.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, оон, афганистан, джастин трюдо
04:49 13.10.2021
 
Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана

Премьер-министр Канады Трюдо сообщил, что страна примет 40 тысяч беженцев из Афганистана

© РИА Новости / Игорь Коваленко / Перейти в фотобанкАфганские беженцы просят помочь уехать в США, Канаду или в страны Европы.
Афганские беженцы просят помочь уехать в США, Канаду или в страны Европы. - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Игорь Коваленко
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Ранее министр иммиграции страны Марко Мендичино заявил, что Канада собирается принять более 20 тысяч афганских граждан из наиболее уязвимых групп.

"Канада принимает 40 тысяч беженцев, и мы призываем других также активизировать свою поддержку для безопасного переселения беженцев", - написал Трюдо в Twitter.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреООНАфганистанДжастин Трюдо
 
 
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