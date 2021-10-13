https://ria.ru/20211013/bezhentsy-1754304457.html

Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана

Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана - РИА Новости, 13.10.2021

Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана

Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T04:49

2021-10-13T04:49

2021-10-13T04:49

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афганистан

джастин трюдо

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.Ранее министр иммиграции страны Марко Мендичино заявил, что Канада собирается принять более 20 тысяч афганских граждан из наиболее уязвимых групп.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210925/napadenie-1751736583.html

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в мире, оон, афганистан, джастин трюдо