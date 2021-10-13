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https://ria.ru/20211013/belorussiya-1754326267.html
Белоруссия к концу года начнет производство "Спутника V" по полному циклу
Белоруссия к концу года начнет производство "Спутника V" по полному циклу - РИА Новости, 13.10.2021
Белоруссия к концу года начнет производство "Спутника V" по полному циклу
Выпуск российской вакцины от коронавируса "Спутник V" по полному циклу планируется начать на производственных площадях в Белоруссии к концу 2021 года, заявил... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:32
2021-10-13T11:24
распространение коронавируса
в мире
белоруссия
минск
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Выпуск российской вакцины от коронавируса "Спутник V" по полному циклу планируется начать на производственных площадях в Белоруссии к концу 2021 года, заявил глава минздрава республики Дмитрий Пиневич."Полный цикл "Спутника V" (планируется - ред.) к концу этого года на площадях "Белмедпрепараты", - сказал министр журналистам в среду в Минске перед заседанием совета по сотрудничеству в области здравоохранения в рамках СНГ.Пиневич не уточнил, в каких объемах планируется производить российскую вакцину по полному циклу на минской производственной площадке. По его словам, главная задача на данном этапе – выпуск качественной вакцины, которая будет "повторять в полной мере существующую вакцину".Министр подчеркнул, что для того производства, которое запустит выпуск вакцины "Спутник V" по полному циклу, не составит никакого труда локализация вакцины "Спутник Лайт". Он напомнил, что Белоруссия недавно закупила эту российскую вакцину и активно ее применяет. "Ее локализация нужна будет только тогда, когда будет видно, что "Спутник Лайт" пойдет в широкий оборот, и для этого будет экономическая целесообразность", - пояснил глава минздрава."Наши коллеги, стратегические партнёры из Российской Федерации, кроме "Спутник Лайт" разрабатывают еще детские вакцины на основе "Спутника". Это производство (в Белоруссии – ред.) должно ответить всеми возможными вариантами локализации и производства по полному циклу блока (вакцин – ред.) "Спутник", а затем, и это непреложное условие данного проекта, после завершения пандемии там должен производиться крайне важный для нас иммунобиологический препарат различной направленности", - сказал Пиневич.Ранее на базе белорусского предприятия "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V", а 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. Планируется, что объем выпускаемой вакцины составит до 500 тысяч доз ежемесячно. В Белоруссии "Спутник V" пока разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт".Минск ранее сообщал, что планирует в октябре запуск проекта по организации производства российской вакцины "Спутник V" в республике по полному циклу. Кроме того, Белоруссия работает над собственной вакциной от коронавируса. Пиневич также сообщал, что вопрос локализации производства в Белоруссии китайской вакцины от коронавируса обсуждается, не исключено, что оно будет организовано на базе китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".
https://ria.ru/20210508/sputnik-1731501251.html
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в мире, белоруссия, минск, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
10:32 13.10.2021 (обновлено: 11:24 13.10.2021)
 
Белоруссия к концу года начнет производство "Спутника V" по полному циклу

Минздрав Белоруссии заявил о запуске полного цикла производства "Спутника V" до конца года

© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинская сестра вводит женщине российскую вакцину от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в процедурном кабинете в Минске
Медицинская сестра вводит женщине российскую вакцину от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в процедурном кабинете в Минске
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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Выпуск российской вакцины от коронавируса "Спутник V" по полному циклу планируется начать на производственных площадях в Белоруссии к концу 2021 года, заявил глава минздрава республики Дмитрий Пиневич.
"Полный цикл "Спутника V" (планируется - ред.) к концу этого года на площадях "Белмедпрепараты", - сказал министр журналистам в среду в Минске перед заседанием совета по сотрудничеству в области здравоохранения в рамках СНГ.
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Пиневич не уточнил, в каких объемах планируется производить российскую вакцину по полному циклу на минской производственной площадке. По его словам, главная задача на данном этапе – выпуск качественной вакцины, которая будет "повторять в полной мере существующую вакцину".
Министр подчеркнул, что для того производства, которое запустит выпуск вакцины "Спутник V" по полному циклу, не составит никакого труда локализация вакцины "Спутник Лайт". Он напомнил, что Белоруссия недавно закупила эту российскую вакцину и активно ее применяет. "Ее локализация нужна будет только тогда, когда будет видно, что "Спутник Лайт" пойдет в широкий оборот, и для этого будет экономическая целесообразность", - пояснил глава минздрава.
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"Наши коллеги, стратегические партнёры из Российской Федерации, кроме "Спутник Лайт" разрабатывают еще детские вакцины на основе "Спутника". Это производство (в Белоруссии – ред.) должно ответить всеми возможными вариантами локализации и производства по полному циклу блока (вакцин – ред.) "Спутник", а затем, и это непреложное условие данного проекта, после завершения пандемии там должен производиться крайне важный для нас иммунобиологический препарат различной направленности", - сказал Пиневич.
Ранее на базе белорусского предприятия "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V", а 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. Планируется, что объем выпускаемой вакцины составит до 500 тысяч доз ежемесячно. В Белоруссии "Спутник V" пока разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт".
Минск ранее сообщал, что планирует в октябре запуск проекта по организации производства российской вакцины "Спутник V" в республике по полному циклу. Кроме того, Белоруссия работает над собственной вакциной от коронавируса. Пиневич также сообщал, что вопрос локализации производства в Белоруссии китайской вакцины от коронавируса обсуждается, не исключено, что оно будет организовано на базе китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".
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