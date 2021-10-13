https://ria.ru/20211013/bank-1754404232.html
S&P присвоило Альфа-Банку инвестиционный рейтинг
S&P присвоило Альфа-Банку инвестиционный рейтинг - РИА Новости, 13.10.2021
S&P присвоило Альфа-Банку инвестиционный рейтинг
Международное агентство S&P Global Ratings присвоило крупнейшему универсальному частному банку в России Альфа-Банку инвестиционный рейтинг, сообщает... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:06
2021-10-13T16:06
2021-10-13T16:06
новости компаний - экономика
альфа-банк
банки
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150064/44/1500644482_0:130:2000:1255_1920x0_80_0_0_cc6a8f71669f68d9dd2a255e048dfa24.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Международное агентство S&P Global Ratings присвоило крупнейшему универсальному частному банку в России Альфа-Банку инвестиционный рейтинг, сообщает пресс-служба банка. "На текущий момент ни у одного частного российского банка нет международного инвестиционного рейтинга. А у Альфа-Банка их уже два: ранее в апреле он получил аналогичную оценку от Fitch", - говорится в пресс-релизе. S&P оценивает кредитоспособность Альфа-Банка на уровне страны ("ВВВ-"), что является наивысшим уровнем для банка из России. "По мнению рейтингового агентства, Альфа-Банк из года в год достигает сильных финансовых результатов и успешно справляется с кризисами. А сбалансированная система управления рисками позволяет ему сохранять высокое качество активов", - говорится в сообщении кредитной организации. По словам заместителя председателя правления, главного финансового директора Альфа-Банка Алексея Чухлова, Альфа-Банк остается самым крупным, устойчивым и эффективным частным российским банком и продолжает динамичный рост. Прогноз по рейтингу Альфа-Банка "Стабильный".
https://ria.ru/20210930/bank-1752471774.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150064/44/1500644482_78:0:1923:1384_1920x0_80_0_0_cb0acc81e6f429dae97a5cd7ffde3ffc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, альфа-банк, банки, россия
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Международное агентство S&P Global Ratings присвоило крупнейшему универсальному частному банку в России Альфа-Банку инвестиционный рейтинг, сообщает пресс-служба банка.
"На текущий момент ни у одного частного российского банка нет международного инвестиционного рейтинга. А у Альфа-Банка
их уже два: ранее в апреле он получил аналогичную оценку от Fitch", - говорится в пресс-релизе.
S&P оценивает кредитоспособность Альфа-Банка на уровне страны ("ВВВ-"), что является наивысшим уровнем для банка из России.
"По мнению рейтингового агентства, Альфа-Банк из года в год достигает сильных финансовых результатов и успешно справляется с кризисами. А сбалансированная система управления рисками позволяет ему сохранять высокое качество активов", - говорится в сообщении кредитной организации.
По словам заместителя председателя правления, главного финансового директора Альфа-Банка Алексея Чухлова, Альфа-Банк остается самым крупным, устойчивым и эффективным частным российским банком и продолжает динамичный рост.
"Так, в первом полугодии 2021 мы поставили рекорд по прибыли — 905 миллионов долларов. Доходность на капитал (ROЕ) составила около 20%, операционная эффективность (cost to income ratio) — около 37%", — сказал Чухлов.
Прогноз по рейтингу Альфа-Банка "Стабильный".