https://ria.ru/20211013/bank-1754404232.html

S&P присвоило Альфа-Банку инвестиционный рейтинг

S&P присвоило Альфа-Банку инвестиционный рейтинг - РИА Новости, 13.10.2021

S&P присвоило Альфа-Банку инвестиционный рейтинг

Международное агентство S&P Global Ratings присвоило крупнейшему универсальному частному банку в России Альфа-Банку инвестиционный рейтинг, сообщает... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:06

2021-10-13T16:06

2021-10-13T16:06

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Международное агентство S&P Global Ratings присвоило крупнейшему универсальному частному банку в России Альфа-Банку инвестиционный рейтинг, сообщает пресс-служба банка. "На текущий момент ни у одного частного российского банка нет международного инвестиционного рейтинга. А у Альфа-Банка их уже два: ранее в апреле он получил аналогичную оценку от Fitch", - говорится в пресс-релизе. S&P оценивает кредитоспособность Альфа-Банка на уровне страны ("ВВВ-"), что является наивысшим уровнем для банка из России. "По мнению рейтингового агентства, Альфа-Банк из года в год достигает сильных финансовых результатов и успешно справляется с кризисами. А сбалансированная система управления рисками позволяет ему сохранять высокое качество активов", - говорится в сообщении кредитной организации. По словам заместителя председателя правления, главного финансового директора Альфа-Банка Алексея Чухлова, Альфа-Банк остается самым крупным, устойчивым и эффективным частным российским банком и продолжает динамичный рост. Прогноз по рейтингу Альфа-Банка "Стабильный".

https://ria.ru/20210930/bank-1752471774.html

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