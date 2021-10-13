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S&P присвоило Альфа-Банку инвестиционный рейтинг
S&P присвоило Альфа-Банку инвестиционный рейтинг - РИА Новости, 13.10.2021
S&P присвоило Альфа-Банку инвестиционный рейтинг
Международное агентство S&P Global Ratings присвоило крупнейшему универсальному частному банку в России Альфа-Банку инвестиционный рейтинг, сообщает... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:06
2021-10-13T16:06
новости компаний - экономика
альфа-банк
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Международное агентство S&amp;P Global Ratings присвоило крупнейшему универсальному частному банку в России Альфа-Банку инвестиционный рейтинг, сообщает пресс-служба банка. "На текущий момент ни у одного частного российского банка нет международного инвестиционного рейтинга. А у Альфа-Банка их уже два: ранее в апреле он получил аналогичную оценку от Fitch", - говорится в пресс-релизе. S&amp;P оценивает кредитоспособность Альфа-Банка на уровне страны ("ВВВ-"), что является наивысшим уровнем для банка из России. "По мнению рейтингового агентства, Альфа-Банк из года в год достигает сильных финансовых результатов и успешно справляется с кризисами. А сбалансированная система управления рисками позволяет ему сохранять высокое качество активов", - говорится в сообщении кредитной организации. По словам заместителя председателя правления, главного финансового директора Альфа-Банка Алексея Чухлова, Альфа-Банк остается самым крупным, устойчивым и эффективным частным российским банком и продолжает динамичный рост. Прогноз по рейтингу Альфа-Банка "Стабильный".
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новости компаний - экономика, альфа-банк, банки, россия
16:06 13.10.2021
 

S&P присвоило Альфа-Банку инвестиционный рейтинг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфис Альфа-Банка
Офис Альфа-Банка - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Международное агентство S&P Global Ratings присвоило крупнейшему универсальному частному банку в России Альфа-Банку инвестиционный рейтинг, сообщает пресс-служба банка.
"На текущий момент ни у одного частного российского банка нет международного инвестиционного рейтинга. А у Альфа-Банка их уже два: ранее в апреле он получил аналогичную оценку от Fitch", - говорится в пресс-релизе.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 12:59
Рейтинг Forbes: Альфа-Банк в TOP-5 лучших работодателей для женской карьеры
S&P оценивает кредитоспособность Альфа-Банка на уровне страны ("ВВВ-"), что является наивысшим уровнем для банка из России.
"По мнению рейтингового агентства, Альфа-Банк из года в год достигает сильных финансовых результатов и успешно справляется с кризисами. А сбалансированная система управления рисками позволяет ему сохранять высокое качество активов", - говорится в сообщении кредитной организации.
По словам заместителя председателя правления, главного финансового директора Альфа-Банка Алексея Чухлова, Альфа-Банк остается самым крупным, устойчивым и эффективным частным российским банком и продолжает динамичный рост.
"Так, в первом полугодии 2021 мы поставили рекорд по прибыли — 905 миллионов долларов. Доходность на капитал (ROЕ) составила около 20%, операционная эффективность (cost to income ratio) — около 37%", — сказал Чухлов.
Прогноз по рейтингу Альфа-Банка "Стабильный".
 
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