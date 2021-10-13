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Совбез предупредил о желании США ослабить связи России с Центральной Азией
Совбез предупредил о желании США ослабить связи России с Центральной Азией - РИА Новости, 13.10.2021
Совбез предупредил о желании США ослабить связи России с Центральной Азией
США будут прилагать значительные усилия на ослабление связей России с ее центральноазиатскими партнерами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:33
2021-10-13T11:33
политика
сша
николай патрушев
москва
снг
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. США будут прилагать значительные усилия на ослабление связей России с ее центральноазиатскими партнерами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Значительные усилия будут направлены на ослабление имеющихся связей Москвы с нашими центральноазиатскими партнерами", - сказал он на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.В этой связи, полагает Патрушев, необходима координация деятельности спецслужб и правоохранительных органов для противодействия реализации сценариев цветных революций, налаживания диалога в сфере регулирования деятельности некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа, а также по отслеживанию других недружественных шагов стран Запада и их подрывной деятельности на территории СНГ.
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политика, сша, николай патрушев, москва, снг, россия
11:33 13.10.2021
 
Совбез предупредил о желании США ослабить связи России с Центральной Азией

Совбез предупредил об усилиях США по ослаблению связей России со странами Центральной Азии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. США будут прилагать значительные усилия на ослабление связей России с ее центральноазиатскими партнерами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Значительные усилия будут направлены на ослабление имеющихся связей Москвы с нашими центральноазиатскими партнерами", - сказал он на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.
В этой связи, полагает Патрушев, необходима координация деятельности спецслужб и правоохранительных органов для противодействия реализации сценариев цветных революций, налаживания диалога в сфере регулирования деятельности некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа, а также по отслеживанию других недружественных шагов стран Запада и их подрывной деятельности на территории СНГ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на шестой встрече министров иностранных дел, совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 11:00В мире
Лавров заявил о попытках США расшатать обстановку в Азии
 
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