https://ria.ru/20211013/aziya-1754338887.html
Совбез предупредил о желании США ослабить связи России с Центральной Азией
Совбез предупредил о желании США ослабить связи России с Центральной Азией - РИА Новости, 13.10.2021
Совбез предупредил о желании США ослабить связи России с Центральной Азией
США будут прилагать значительные усилия на ослабление связей России с ее центральноазиатскими партнерами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:33
2021-10-13T11:33
2021-10-13T11:33
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. США будут прилагать значительные усилия на ослабление связей России с ее центральноазиатскими партнерами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Значительные усилия будут направлены на ослабление имеющихся связей Москвы с нашими центральноазиатскими партнерами", - сказал он на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.В этой связи, полагает Патрушев, необходима координация деятельности спецслужб и правоохранительных органов для противодействия реализации сценариев цветных революций, налаживания диалога в сфере регулирования деятельности некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа, а также по отслеживанию других недружественных шагов стран Запада и их подрывной деятельности на территории СНГ.
https://radiosputnik.ria.ru/20211012/lavrov-1754152245.html
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политика, сша, николай патрушев, москва, снг, россия
Совбез предупредил о желании США ослабить связи России с Центральной Азией
Совбез предупредил об усилиях США по ослаблению связей России со странами Центральной Азии