https://ria.ru/20211013/antiprivivochniki-1754376436.html

Вологодский губернатор призвал антипрививочников в соцсетях остановиться

Вологодский губернатор призвал антипрививочников в соцсетях остановиться - РИА Новости, 13.10.2021

Вологодский губернатор призвал антипрививочников в соцсетях остановиться

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал остановить пропаганду антипрививочного движения в социальных сетях и прийти на пункты вакцинации. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:27

2021-10-13T14:27

2021-10-13T14:27

распространение коронавируса

общество

олег кувшинников

вологодская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал остановить пропаганду антипрививочного движения в социальных сетях и прийти на пункты вакцинации.Он добавил, что моногоспитали не справляются с нагрузкой из-за большого количества больных COVID-19, а медики валятся с ног, работая по 2-3 смены.По словам Кувшинникова, всего в регионе переболели коронавирусной инфекцией более 72 тысяч человек, 1850 сейчас переносят это заболевание, из них половина - в тяжелой форме.

https://ria.ru/20210714/antiprivivochniki-1741286534.html

вологодская область

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2021

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