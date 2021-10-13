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Вологодский губернатор призвал антипрививочников в соцсетях остановиться
Вологодский губернатор призвал антипрививочников в соцсетях остановиться - РИА Новости, 13.10.2021
Вологодский губернатор призвал антипрививочников в соцсетях остановиться
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал остановить пропаганду антипрививочного движения в социальных сетях и прийти на пункты вакцинации. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:27
2021-10-13T14:27
распространение коронавируса
общество
олег кувшинников
вологодская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал остановить пропаганду антипрививочного движения в социальных сетях и прийти на пункты вакцинации.Он добавил, что моногоспитали не справляются с нагрузкой из-за большого количества больных COVID-19, а медики валятся с ног, работая по 2-3 смены.По словам Кувшинникова, всего в регионе переболели коронавирусной инфекцией более 72 тысяч человек, 1850 сейчас переносят это заболевание, из них половина - в тяжелой форме.
https://ria.ru/20210714/antiprivivochniki-1741286534.html
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общество, олег кувшинников, вологодская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:27 13.10.2021
 
Вологодский губернатор призвал антипрививочников в соцсетях остановиться

Губернатор Кувшинников призвал остановить "вакханалию" антипрививочников в соцсетях

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал остановить пропаганду антипрививочного движения в социальных сетях и прийти на пункты вакцинации.
"Я призываю антипрививочников, которые развязали вакханалию в соцсетях, посмотреть в глаза тем, кто потерял своих близких. Прекратите заниматься псевдо-, лженаучными исследованиями, которые гуляют по интернету. Наша российская прививка абсолютно безопасна, она спасла десятки миллионов жизней", - сказал Кувшинников в обращении на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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Он добавил, что моногоспитали не справляются с нагрузкой из-за большого количества больных COVID-19, а медики валятся с ног, работая по 2-3 смены.
По словам Кувшинникова, всего в регионе переболели коронавирусной инфекцией более 72 тысяч человек, 1850 сейчас переносят это заболевание, из них половина - в тяжелой форме.
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