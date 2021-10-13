https://ria.ru/20211013/afganistan-1754386514.html

Российская разведка заранее спрогнозировала развитие ситуации в Афганистане

Российская разведка заранее спрогнозировала развитие ситуации в Афганистане - РИА Новости, 13.10.2021

Российская разведка заранее спрогнозировала развитие ситуации в Афганистане

Российская разведка заранее спрогнозировала сценарий развития ситуации в Афганистане, заявил журналистам в среду директор Службы внешней разведки России Сергей... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:56

2021-10-13T14:56

2021-10-13T15:13

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская разведка заранее спрогнозировала сценарий развития ситуации в Афганистане, заявил журналистам в среду директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Мы действительно прогнозировали развитие событий по тому сценарию, по которому события произошли", - сказал Нарышкин.По его словам, СВР продолжает внимательно следить за действиями новых властей."И также в оперативном режиме обмениваемся с нашими коллегами из спецслужб стран СНГ (по тематике Афганистана, - ред.)", - сказал глава СВР.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана , который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Правительство талибов заявило о намерении реформировать свой военный сектор и исключить тех военных, кто злоупотребляет своим положением и нападает на мирных жителей.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20211005/afganistan-1753045150.html

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в мире, афганистан, россия