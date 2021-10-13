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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211013/afganistan-1754386514.html
Российская разведка заранее спрогнозировала развитие ситуации в Афганистане
Российская разведка заранее спрогнозировала развитие ситуации в Афганистане - РИА Новости, 13.10.2021
Российская разведка заранее спрогнозировала развитие ситуации в Афганистане
Российская разведка заранее спрогнозировала сценарий развития ситуации в Афганистане, заявил журналистам в среду директор Службы внешней разведки России Сергей... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:56
2021-10-13T15:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская разведка заранее спрогнозировала сценарий развития ситуации в Афганистане, заявил журналистам в среду директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Мы действительно прогнозировали развитие событий по тому сценарию, по которому события произошли", - сказал Нарышкин.По его словам, СВР продолжает внимательно следить за действиями новых властей."И также в оперативном режиме обмениваемся с нашими коллегами из спецслужб стран СНГ (по тематике Афганистана, - ред.)", - сказал глава СВР.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана , который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Правительство талибов заявило о намерении реформировать свой военный сектор и исключить тех военных, кто злоупотребляет своим положением и нападает на мирных жителей.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, афганистан, россия
14:56 13.10.2021 (обновлено: 15:13 13.10.2021)
 
Российская разведка заранее спрогнозировала развитие ситуации в Афганистане

Нарышкин заявил, что разведка заранее спрогнозировала развитие ситуации в Афганистане

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская разведка заранее спрогнозировала сценарий развития ситуации в Афганистане, заявил журналистам в среду директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Мы действительно прогнозировали развитие событий по тому сценарию, по которому события произошли", - сказал Нарышкин.
По его словам, СВР продолжает внимательно следить за действиями новых властей.
"И также в оперативном режиме обмениваемся с нашими коллегами из спецслужб стран СНГ (по тематике Афганистана, - ред.)", - сказал глава СВР.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана , который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Правительство талибов заявило о намерении реформировать свой военный сектор и исключить тех военных, кто злоупотребляет своим положением и нападает на мирных жителей.
* Террористическая организация, запрещена в России
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