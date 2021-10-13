https://ria.ru/20211013/afganistan-1754386068.html

Нарышкин назвал уход США из Афганистана концом однополярного мира

Нарышкин назвал уход США из Афганистана концом однополярного мира - РИА Новости, 13.10.2021

Нарышкин назвал уход США из Афганистана концом однополярного мира

Бегство коалиции, возглавляемой США, из Афганистана подвело окончательную черту под однополярным миром, заявил журналистам в среду директор Службы внешней... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:55

2021-10-13T14:55

2021-10-13T15:05

сша

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россия

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Бегство коалиции, возглавляемой США, из Афганистана подвело окончательную черту под однополярным миром, заявил журналистам в среду директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Афганский кризис и бегство коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки из Афганистана является такой определенной чертой короткого по историческим меркам периода однополярного мира, и это хорошо", - сказал Нарышкин.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана , который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211007/afganistan-1753468423.html

https://ria.ru/20211009/afganistan-1753791584.html

сша

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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