https://ria.ru/20211013/afganistan-1754334484.html

Патрушев раскритиковал США за оставленное в Афганистане оружие

Патрушев раскритиковал США за оставленное в Афганистане оружие - РИА Новости, 13.10.2021

Патрушев раскритиковал США за оставленное в Афганистане оружие

США заложили "бомбу замедленного действия", оставив в Афганистане оружие, оно может попасть к "Исламскому государству"* и "Аль-Каиде"*, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:07

2021-10-13T11:07

2021-10-13T11:11

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

аль-каида

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746942151_197:431:3071:2048_1920x0_80_0_0_07122f441e749f83b68eda5a1d99bdcd.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. США заложили "бомбу замедленного действия", оставив в Афганистане оружие, оно может попасть к "Исламскому государству"* и "Аль-Каиде"*, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."США, по сути, заложили в регионе бомбу замедленного действия, в том числе оставив талибам беспрецедентное количество современных вооружений и военной техники", - сказал он на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.По словам Патрушева, в сложившейся обстановке это оружие может легко попасть в руки террористов из ИГ*, "Аль-Каиды"* или других группировок, представляющих серьезную угрозу для государств СНГ.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/afganistan-1754265452.html

сша

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, аль-каида, россия