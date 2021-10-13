https://ria.ru/20211013/afganistan-1754334484.html
Патрушев раскритиковал США за оставленное в Афганистане оружие
Патрушев раскритиковал США за оставленное в Афганистане оружие - РИА Новости, 13.10.2021
Патрушев раскритиковал США за оставленное в Афганистане оружие
США заложили "бомбу замедленного действия", оставив в Афганистане оружие, оно может попасть к "Исламскому государству"* и "Аль-Каиде"*, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:07
2021-10-13T11:07
2021-10-13T11:11
захват власти в афганистане талибами
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афганистан
аль-каида
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. США заложили "бомбу замедленного действия", оставив в Афганистане оружие, оно может попасть к "Исламскому государству"* и "Аль-Каиде"*, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."США, по сути, заложили в регионе бомбу замедленного действия, в том числе оставив талибам беспрецедентное количество современных вооружений и военной техники", - сказал он на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.По словам Патрушева, в сложившейся обстановке это оружие может легко попасть в руки террористов из ИГ*, "Аль-Каиды"* или других группировок, представляющих серьезную угрозу для государств СНГ.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20211012/afganistan-1754265452.html
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в мире, сша, афганистан, аль-каида, россия
11:07 13.10.2021 (обновлено: 11:11 13.10.2021)
Патрушев раскритиковал США за оставленное в Афганистане оружие
Патрушев сравнил оставленное США в Афганистане оружие с бомбой замедленного действия
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. США заложили "бомбу замедленного действия", оставив в Афганистане оружие, оно может попасть к "Исламскому государству"* и "Аль-Каиде"*, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"США, по сути, заложили в регионе бомбу замедленного действия, в том числе оставив талибам беспрецедентное количество современных вооружений и военной техники", - сказал он на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.
По словам Патрушева, в сложившейся обстановке это оружие может легко попасть в руки террористов из ИГ*, "Аль-Каиды"* или других группировок, представляющих серьезную угрозу для государств СНГ.
* Террористическая организация, запрещена в России