https://ria.ru/20211012/zaderzhanie-1754221721.html
Ректора "Шанинки" задержали по делу экс-замминистра Раковой
Ректора "Шанинки" задержали по делу экс-замминистра Раковой - РИА Новости, 12.10.2021
Ректора "Шанинки" задержали по делу экс-замминистра Раковой
Полицейские задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, его подозревают в хищении более 21 миллиона... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:54
2021-10-12T15:54
2021-10-12T18:28
происшествия
московская высшая школа социальных и экономических наук
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Полицейские задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, его подозревают в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Об этом сообщила пресс-служба МВД.Какую меру пресечения следователь попросит для него у суда, не уточняется.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Тверской суд арестовал ее по обвинению в мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).Следствие считает, что Ракова и ее соучастники в 2019 году похитили 50 миллионов рублей при исполнении госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". "Шанинку" привлекли в качестве субподрядчика.По словам источника РИА Новости, Ракова, находясь на посту замминистра, пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, который она возглавляла ранее. Работы по контрактам, утверждает сторона обвинения, выполнены не были. Кроме Раковой арестованы бывшие ключевые сотрудники фонда Максим Инкин и Евгений Зак. Никто из них вину не признает.В "Шанинке" РИА Новости сообщили, что вуз продолжает работать штатно и намерен сотрудничать со следствием.
https://ria.ru/20211007/rakova-1753591648.html
https://ria.ru/20211012/rakova-1754175429.html
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происшествия, московская высшая школа социальных и экономических наук
15:54 12.10.2021 (обновлено: 18:28 12.10.2021)
Ректора "Шанинки" задержали по делу экс-замминистра Раковой
Ректора "Шанинки" Зуева заподозрили в хищении 21 миллиона рублей, его задержали
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Полицейские задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук
("Шанинка") Сергея Зуева, его подозревают в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Какую меру пресечения следователь попросит для него у суда, не уточняется.
Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Тверской суд арестовал ее по обвинению в мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).
Следствие считает, что Ракова и ее соучастники в 2019 году похитили 50 миллионов рублей при исполнении госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". "Шанинку" привлекли в качестве субподрядчика.
По словам источника РИА Новости, Ракова, находясь на посту замминистра, пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, который она возглавляла ранее. Работы по контрактам, утверждает сторона обвинения, выполнены не были.
Кроме Раковой арестованы бывшие ключевые сотрудники фонда Максим Инкин и Евгений Зак. Никто из них вину не признает.
В "Шанинке" РИА Новости сообщили, что вуз продолжает работать штатно и намерен сотрудничать со следствием.