https://ria.ru/20211012/zaderzhanie-1754194628.html

В Югре задержали мужчину, 15 лет назад убившего и изнасиловавшего девушку

В Югре задержали мужчину, 15 лет назад убившего и изнасиловавшего девушку - РИА Новости, 12.10.2021

В Югре задержали мужчину, 15 лет назад убившего и изнасиловавшего девушку

Полиция Ханты-Мансийского автономного округа задержала мужчину, который в течение 15 лет разыскивался по подозрению в убийстве и изнасиловании девушки, сообщает РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:49

2021-10-12T13:49

2021-10-12T13:49

происшествия

сургут

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика башкортостан

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ханты-мансийский автономный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Полиция Ханты-Мансийского автономного округа задержала мужчину, который в течение 15 лет разыскивался по подозрению в убийстве и изнасиловании девушки, сообщает УМВД по Югре.По версии следствия, в 2006 году уроженец Башкирии приехал в село для совершения краж. Выпив, вечером он увидел девушку, которая шла одна, затащил ее в овраг, где изнасиловал, а затем нанес травмы, от которых она скончалась. После этого злоумышленник припорошил труп землей и уехал из деревни на такси, добавили в ведомстве.Как отметили в полиции, преступление 12 лет оставалось нераскрытым, но в 2018 году при сверке ДНК профиля личность преступника удалось установить, он был объявлен в межгосударственный розыск. Выяснилось, что с 2006 по 2015 годы мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничества, угоны, кражи и грабеж, также разыскивался судебными приставами как злостный неплательщик алиментов."В сентябре 2021 года оперативники уголовного розыска установили, что разыскиваемый скрывается от наказания в Сургуте. Накануне при содействии сотрудников Росгвардии он был задержан и помещен в изолятор временного содержания… Злоумышленник этапирован в республику Башкортостан, где предстанет перед судом и понесет наказание за совершение особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751249817.html

https://ria.ru/20210519/zaderzhanie-1732948447.html

сургут

республика башкортостан

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сургут, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика башкортостан, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ханты-мансийский автономный округ