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https://ria.ru/20211012/zaderzhanie-1754194628.html
В Югре задержали мужчину, 15 лет назад убившего и изнасиловавшего девушку
В Югре задержали мужчину, 15 лет назад убившего и изнасиловавшего девушку - РИА Новости, 12.10.2021
В Югре задержали мужчину, 15 лет назад убившего и изнасиловавшего девушку
Полиция Ханты-Мансийского автономного округа задержала мужчину, который в течение 15 лет разыскивался по подозрению в убийстве и изнасиловании девушки, сообщает РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:49
2021-10-12T13:49
происшествия
сургут
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика башкортостан
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Полиция Ханты-Мансийского автономного округа задержала мужчину, который в течение 15 лет разыскивался по подозрению в убийстве и изнасиловании девушки, сообщает УМВД по Югре.По версии следствия, в 2006 году уроженец Башкирии приехал в село для совершения краж. Выпив, вечером он увидел девушку, которая шла одна, затащил ее в овраг, где изнасиловал, а затем нанес травмы, от которых она скончалась. После этого злоумышленник припорошил труп землей и уехал из деревни на такси, добавили в ведомстве.Как отметили в полиции, преступление 12 лет оставалось нераскрытым, но в 2018 году при сверке ДНК профиля личность преступника удалось установить, он был объявлен в межгосударственный розыск. Выяснилось, что с 2006 по 2015 годы мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничества, угоны, кражи и грабеж, также разыскивался судебными приставами как злостный неплательщик алиментов."В сентябре 2021 года оперативники уголовного розыска установили, что разыскиваемый скрывается от наказания в Сургуте. Накануне при содействии сотрудников Росгвардии он был задержан и помещен в изолятор временного содержания… Злоумышленник этапирован в республику Башкортостан, где предстанет перед судом и понесет наказание за совершение особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751249817.html
https://ria.ru/20210519/zaderzhanie-1732948447.html
сургут
республика башкортостан
ханты-мансийский автономный округ
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происшествия, сургут, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика башкортостан, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ханты-мансийский автономный округ
13:49 12.10.2021
 
В Югре задержали мужчину, 15 лет назад убившего и изнасиловавшего девушку

В Югре задержали мужчину, которого с 2006 года разыскивали за убийство и изнасилование

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Полиция Ханты-Мансийского автономного округа задержала мужчину, который в течение 15 лет разыскивался по подозрению в убийстве и изнасиловании девушки, сообщает УМВД по Югре.
По версии следствия, в 2006 году уроженец Башкирии приехал в село для совершения краж. Выпив, вечером он увидел девушку, которая шла одна, затащил ее в овраг, где изнасиловал, а затем нанес травмы, от которых она скончалась. После этого злоумышленник припорошил труп землей и уехал из деревни на такси, добавили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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Как отметили в полиции, преступление 12 лет оставалось нераскрытым, но в 2018 году при сверке ДНК профиля личность преступника удалось установить, он был объявлен в межгосударственный розыск. Выяснилось, что с 2006 по 2015 годы мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничества, угоны, кражи и грабеж, также разыскивался судебными приставами как злостный неплательщик алиментов.
"В сентябре 2021 года оперативники уголовного розыска установили, что разыскиваемый скрывается от наказания в Сургуте. Накануне при содействии сотрудников Росгвардии он был задержан и помещен в изолятор временного содержания… Злоумышленник этапирован в республику Башкортостан, где предстанет перед судом и понесет наказание за совершение особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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Источник: в Москве задержали мужчину, 12 лет назад изнасиловавшего дочь
 
ПроисшествияСургутМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика БашкортостанФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ханты-Мансийский автономный округ
 
 
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