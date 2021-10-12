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Косплееры из Якутии сделали новый корабль из "Звездных войн"
Косплееры из Якутии сделали новый корабль из "Звездных войн" - РИА Новости, 12.10.2021
Косплееры из Якутии сделали новый корабль из "Звездных войн"
Косплееры из Якутии за три месяца сделали новый корабль из "Звездных войн", сообщил РИА Новости автор проекта Айаал Федоров. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:00
2021-10-12T12:24
общество
якутск
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ЯКУТСК, 12 окт – РИА Новости. Косплееры из Якутии за три месяца сделали новый корабль из "Звездных войн", сообщил РИА Новости автор проекта Айаал Федоров.В молодежном парке "Урдэл" в Якутске установили новое творение косплееров."За три месяца мы сделали истребителя "Крестокрыл" (Х-Wing) из "Звездных войн". Нас шестеро, каждый отвечал за свою часть работы. Помимо судна сделали дроидов...", - сказал Федоров.По словам автора проекта, идея родилась из желания предоставить жителям Якутии возможность в реальности увидеть, прикоснуться к "космическим" объектам. "И, конечно, нам интересно снимать блог, фанатскую версию... Многие спрашивают, почему мы делаем из фанеры и дерева, этот материал обходится дешевле металла... На этот раз мы как следует закрепили корабль. Поставили его в более надежное место. Вокруг корабля стоят деревья, они мешают ветру", - отметил собеседник агентства.В марте в городском парке "Урдэл" в Якутске появился макет звездолета из сериала "Мандалорец". По словам автора проекта, во 2 сезоне Razor Crest ("Лезвие бритвы") - космический корабль главного героя сериала - взорвали, поэтому пришла идея стать первыми, кто его "восстановит". Чтобы воплотить задуманное, Федорову пришлось продать свою машину, также ему помог друг, позже подключились спонсоры. Всего на строительство макета было потрачено около 750 тысяч рублей.Размеры макета достигли 14 метров в длину и 10 метров в ширину. Вес корабля, созданного преимущественно из дерева, превысил тонну.В апреле звездолет постигла участь его "прототипа": в результате сильного порыва ветра он превратился в обломки.
https://radiosputnik.ria.ru/20191007/1559511848.html
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общество, якутск
10:00 12.10.2021 (обновлено: 12:24 12.10.2021)
 
Косплееры из Якутии сделали новый корабль из "Звездных войн"

Косплееры из Якутии за три месяца сделали истребитель "Крестокрыл" из "Звездных войн"

© Фото : Айаал Федоров/@just.ayaal/InstagramКорабль повстанцев из "Звёздных войн" - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии
Корабль повстанцев из Звёздных войн - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : Айаал Федоров/@just.ayaal/Instagram
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 12 окт – РИА Новости. Косплееры из Якутии за три месяца сделали новый корабль из "Звездных войн", сообщил РИА Новости автор проекта Айаал Федоров.
В молодежном парке "Урдэл" в Якутске установили новое творение косплееров.
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"За три месяца мы сделали истребителя "Крестокрыл" (Х-Wing) из "Звездных войн". Нас шестеро, каждый отвечал за свою часть работы. Помимо судна сделали дроидов...", - сказал Федоров.
По словам автора проекта, идея родилась из желания предоставить жителям Якутии возможность в реальности увидеть, прикоснуться к "космическим" объектам. "И, конечно, нам интересно снимать блог, фанатскую версию... Многие спрашивают, почему мы делаем из фанеры и дерева, этот материал обходится дешевле металла... На этот раз мы как следует закрепили корабль. Поставили его в более надежное место. Вокруг корабля стоят деревья, они мешают ветру", - отметил собеседник агентства.
© Фото : Айаал Федоров/@just.ayaal/InstagramКорабль повстанцев из "Звёздных войн" - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии
Корабль повстанцев из Звёздных войн - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии
1 из 4
Корабль повстанцев из "Звёздных войн" - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии
© Фото : Айаал Федоров/@just.ayaal/Instagram
© Фото : Айаал Федоров/@just.ayaal/InstagramКорабль повстанцев из "Звёздных войн" - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии
Корабль повстанцев из Звёздных войн - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии
2 из 4
Корабль повстанцев из "Звёздных войн" - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии
© Фото : Айаал Федоров/@just.ayaal/Instagram
© Фото : Айаал Федоров/@just.ayaal/InstagramКорабль повстанцев из "Звёздных войн" - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии
Корабль повстанцев из Звёздных войн - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии
3 из 4
Корабль повстанцев из "Звёздных войн" - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии
© Фото : Айаал Федоров/@just.ayaal/Instagram
© Фото : Айаал Федоров/@just.ayaal/InstagramКорабль повстанцев из "Звёздных войн" - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии
Корабль повстанцев из Звёздных войн - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии
4 из 4
Корабль повстанцев из "Звёздных войн" - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии
© Фото : Айаал Федоров/@just.ayaal/Instagram
1 из 4
Корабль повстанцев из "Звёздных войн" - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии
© Фото : Айаал Федоров/@just.ayaal/Instagram
2 из 4
Корабль повстанцев из "Звёздных войн" - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии
© Фото : Айаал Федоров/@just.ayaal/Instagram
3 из 4
Корабль повстанцев из "Звёздных войн" - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии
© Фото : Айаал Федоров/@just.ayaal/Instagram
4 из 4
Корабль повстанцев из "Звёздных войн" - Крестокрыл (X-Wing), сделанный косплеерами из Якутии
© Фото : Айаал Федоров/@just.ayaal/Instagram
В марте в городском парке "Урдэл" в Якутске появился макет звездолета из сериала "Мандалорец". По словам автора проекта, во 2 сезоне Razor Crest ("Лезвие бритвы") - космический корабль главного героя сериала - взорвали, поэтому пришла идея стать первыми, кто его "восстановит". Чтобы воплотить задуманное, Федорову пришлось продать свою машину, также ему помог друг, позже подключились спонсоры. Всего на строительство макета было потрачено около 750 тысяч рублей.
Размеры макета достигли 14 метров в длину и 10 метров в ширину. Вес корабля, созданного преимущественно из дерева, превысил тонну.
В апреле звездолет постигла участь его "прототипа": в результате сильного порыва ветра он превратился в обломки.
Екатерина Махотина
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