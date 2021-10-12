https://ria.ru/20211012/vr-rassledovanie-1754277057.html

Во МХАТе презентовали VR-детектив о Нюрнбергском трибунале

Во МХАТе презентовали VR-детектив о Нюрнбергском трибунале - РИА Новости, 12.10.2021

Во МХАТе презентовали VR-детектив о Нюрнбергском трибунале

Уникальный журналистско-игровой проект "VR-расследование: преступления главных нацистов Рейха против человечества", выход которого приурочен к 75-летию... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T20:16

2021-10-12T20:16

2021-10-12T22:43

технологии

эдуард бояков

дмитрий киселев

мхат имени м. горького

совинформбюро

юрий левитан

нюрнбергский процесс

россия

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Уникальный журналистско-игровой проект "VR-расследование: преступления главных нацистов Рейха против человечества", выход которого приурочен к 75-летию окончания главного судебного процесса ХХ века – Нюрнбергского трибунала, представили во МХАТ им. М. Горького, передает корреспондент РИА Новости.VR-проект совместно создан агентством РИА Новости, учеными-историками и актерами МХАТ им. М. Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. VR-история построена в жанре документального детектива, внутри которого пользователь должен найти доказательства и обосновать обвинения главным ответчикам Трибунала – нацистским преступникам, лидерам Третьего Рейха.Проект создан, чтобы рассказать молодой и виртуально продвинутой аудитории о ключевом историческом событии, заложившем основы современного мироустройства.Как отметил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, Совинформбюро (наследником которого является "Россия сегодня") было создано на третий день войны, чтобы использовать новые технологии, новый механизм, чтобы доносить смыслы до общественности. Таким механизмом в то время стал голос Юрия Левитана, тексты, которые писались для него, и радио, с помощью которого информация распространялась. Сегодня, по словам Киселева, такая передовая технология, которая "активирует еще не притупленные телевидением, кино и интернетом рецепторы", - VR."Точно такие же технологии кто-то использует во вред, но мы, оказываясь в этой новой среде, увеличиваем количество добра, мы предоставляем молодым людям выбор", - подчеркнул Киселев.Голосами VR-детектива стали ведущие актеры МХАТ им. Горького Владимир Халтурин, Владимир Ровинский, Кирилл Ананьев, Валентин Клементьев, Геннадий Кочкожаров и Никита Померанцев.Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького, режиссер Эдуард Бояков рассказал, что его театр был выбран, так как уже находился в подходящем амплуа. В прошлом году здесь прошла премьера спектакля "Нюрнбергский вальс", посвященного анализу Нюрнбергского процесса."Есть вещи, которые не требуют интерпретации, есть вещи которые требуют действительно серьезного глубокого осмысления. Мы относимся к памяти о Великой Отечественной войне как к важнейшему, сакральному вопросу для истории нашего государства, мы пережили эту самую страшную, самую ужасную в истории человечества войну, мы победили в ней, и не просто победили, зафиксировав каким-то действием. Победить - это значит водрузить знамя, это значит, вражеские знамена, как водится исторически, отобрать, а потом сжечь. Вот эти символические акты приобретают смысл тогда, когда есть реальное, серьезное, глубокое и научное, и художественное осмысление", - рассказал Бояков.Пользователю VR-проекта предстоит отправиться в прошлое подсудимых, в обыденном и мирном окружении отыскать доказательства страшных преступлений против человечества и собрать досье, которое в 1946 году легло в основу вердикта Нюрнбергского суда."Миллионы подростков, пользователи виртуальной реальности проводят очень много времени. Это те пользователи, которые, изменив способ потребления информации, перестают интересоваться другим форматом", - сообщила заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и руководитель проекта Наталья Лосева.Она добавила, что, согласно современным исследованиям, запоминаемость информации, полученной с помощью VR, многократно выше, чем "когда человек смотрит или читает"."Нам было совершенно понятно, насколько тема этого проекта важна и актуальна, особенно сегодня. Ведь мы с вами знаем, что на протяжении ряда последних лет в условиях попыток исказить историю, историческую правду, важно донесение правдивой, аутентичной информации, основанной на документалистике, реальных фактах", - подчеркнул директор департамента проектной деятельности Российского военно-исторического общества Игорь Морозов.Работа над проектом шла в течение нескольких месяцев. Для воссоздания предметов мебели, техники и интерьеров пришлось изучить несколько тысяч фото- и киноматериалов, документов, статей антикварных каталогов. Творческая группа проекта изучала биографии преступников не только по учебникам, но и по их интервью, психологическим портретам, отзывам и воспоминаниям современников. Авторы попытались не просто обвинить нацистских преступников, но выяснить, почему и как они стали злодеями. Для документального VR-детектива было создано несколько сотен уникальных 3D-объектов, а для построения реалистичного звукового пространства подобраны и синтезированы несколько сотен уникальных звуков, часть из которых реконструированы на основе архивных записей.Российское военно-историческое общество — Общероссийская общественно-государственная организация. Его деятельность направлена на консолидацию сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России, содействие изучению российской военной истории, противодействие попыткам искажения, обеспечение популяризации достижений военно-исторической науки, воспитание патриотизма, поднятие престижа военной службы и сохранение объектов военно-исторического культурного наследия. Для достижения этих целей общество осуществляет свою деятельность в различных направлениях. Активно сотрудничает с Министерством культуры РФ и Министерством обороны РФ, проводит большую научную и издательскую работу, организует реконструкции сражений, военно-исторические лагеря для детей, установку памятников защитникам Отечества.МХАТ им. М. Горького (http://www.mxat-teatr.ru/) – крупнейший драматический театр страны со 123-летней историей. С приходом Эдуарда Боякова на пост художественного руководителя МХАТ им. М. Горького полностью изменилась медийная повестка театра. Сегодня МХАТ им. М. Горького является одним из главных ньюсмейкеров, обозначающих как творческие, так и концептуальные амбиции. Театр заявляет о беспрецедентном числе премьер в новых сезонах. Выпуская рекордное количество премьер, МХАТ расширяет свои границы. И создает новый культурно-просветительский кластер "Открытые сцены". На 15 площадках театра проходят спектакли, перформансы, лекции, концерты. МХАТ собирает под своей крышей лучшие артистические силы страны и привлекает крупнейших экспертов разных поколений, формируя пространство интеллектуального общения, генерации творческих идей и новой эстетики.Проект проводится при поддержке Генеральных информационных партнеров: телеканалов "Россия 24"и "Москва 24", интернет-портала Вести.ru, радиостанции "Вести FM", сайта "Комсомольской правды". Информационными партнерами проекта выступают: радиостанция "Маяк", радиостанция "Радио России", Государственный исторический музей, Еврейский музей и центр толерантности.Проект создан при поддержке Мультимедиа Арт Музея, Музея современной истории России, Российской государственной библиотеки, Центрального музея Вооруженных сил, Росархива, МХАТ имени Горького.

https://ria.ru/20210622/finlyandiya-1738076533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Суд, изменивший мир: 75 лет назад окончился Нюрнбергский процесс Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и геноциде. Суд над нацистскими преступниками поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны и отправил на виселицу ее главных виновников. 2021-10-12T20:16 true PT6M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, эдуард бояков, дмитрий киселев, мхат имени м. горького, совинформбюро, юрий левитан, нюрнбергский процесс, россия