https://ria.ru/20211012/vr-detektiv-1754183959.html

РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива

РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива - РИА Новости, 12.10.2021

РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива

В чем уникальность нового игрового и журналистского проекта виртуальной реальности РИА Новости, посвященного 75-летию окончания главного судебного процесса ХХ – РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:19

2021-10-12T13:19

2021-10-12T13:24

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В чем уникальность нового игрового и журналистского проекта виртуальной реальности РИА Новости, посвященного 75-летию окончания главного судебного процесса ХХ – Нюрнбергского трибунала, рассказали в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-конференция о "VR-расследовании: Преступления главных нацистов Рейха против человечества" на Зубовском, 4, предварила вечернюю премьеру проекта, которая пройдет на сцене МХАТа им. М. Горького также 12 октября.VR-проект – совместная работа агентства "РИА Новости", учёных-историков и актеров МХАТ им. М. Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. VR-история построена в жанре документального детектива, "внутри" которого пользователь должен найти доказательства и обосновать обвинения главным ответчикам Трибунала – нацистским преступникам, лидерам Третьего Рейха.В начале истории пользователь оказывается в столовой тюрьмы Шпандау, в сцене, которая изображена на одном из легендарных снимков. Перед ним – мирно обедающие подсудимые: Геринг, Дёниц, Розенберг, фон Риббентроп и фон Ширах. Прикасаясь к каждому из них, пользователь отправляется в прошлое преступников. Он окажется в парадном зале мюнхенской пивной Хофбройхаус, который Бальдур фон Ширах часто посещал вместе с верхушкой НСДАП и где он собрал для выступления Гитлера полный зал молодёжи; частном доме Карла Дёница в деревне Аумюле, где он доживал последние годы после освобождения из тюрьмы Шпандау; кабинете Иоахима фон Риббентропа в его частной вилле в Далеме, где он принимал светские рауты и ангажировал богатых и влиятельных представителей высшего света поддерживать Гитлера и НСДАП, в пыточной и перед жерлом крематория.Задача пользователя - в обыденном и обычно мирном окружении отыскать доказательства страшных преступлений против человечества. Находя улики, пользователь соберет убедительное досье, которое в 1946 году легло в основу вердикта Нюрнбергского суда. И заново откроет историческую правду.Директор Научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор Яковлев высказался об актуальности VR-детектива в условиях появления все большего количества проектов откровенно пропагандистского, искажающего историю характера: "Нюрнбергский процесс – очень актуальная тема по нескольким причинам. Мы живем в эпоху, когда нарастает ревизионизм и исторический и политический. Для многих решение Нюрнбергского трибунала, итоги Второй мировой войны оказываются неудобны как в политическом, так и в идеологическом плане. Есть силы, которые хотели бы подставить СССР, сделать его одним из виновников войны. Изучение материалов Нюрнбергского трибунала является лучшим "противоядием" для подобного ревизионизма".Создатели убеждены, что формат VR становится безусловно важным и перспективным сегментом для журналистики и искусства.Виртуальная реальность - это интенсивно и сверх прогнозов растущий сегмент в самых разных направлениях: промышленности, образовании, культуре, медицине, медиа, индустрии развлечений. Пока этот сегмент - "слепая зона" для большинства СМИ, хотя миллионы молодых пользователей уже сегодня всем форматам предпочитают VR, проводят много часов ежесуточно в шлемах и находятся в своеобразном "информационном пузыре".Производители устройств неоднократно отмечали необходимость насыщения сегмента VR-продуктов качественным и разнообразным контентом. Отдельным толчком для развития этой сферы станут очки дополненной реальности нового поколения, многочисленные премьеры которых ожидаются в 2022 году.Голосами VR-детектива стали ведущие актеры МХАТ им. М. Горького Владимир Халтурин, Владимир Ровинский, Кирилл Ананьев, Валентин Клементьев, Геннадий Кочкожаров и Никита Померанцев.Российское военно-историческое общество - Общероссийская общественно-государственная организация. Его деятельность направлена на консолидацию сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России, содействие изучению российской военной истории, противодействие попыткам искажения, обеспечение популяризации достижений военно-исторической науки, воспитание патриотизма, поднятие престижа военной службы и сохранение объектов военно-исторического культурного наследия. Для достижения этих целей общество осуществляет свою деятельность в различных направлениях. Активно сотрудничает с Министерством культуры РФ и Министерством обороны РФ, проводит большую научную и издательскую работу, организует реконструкции сражений, военно-исторические лагеря для детей, установку памятников защитникам Отечества.МХАТ им. М. Горького– крупнейший драматический театр страны со 123-летней историей. С приходом Эдуарда Боякова на пост художественного руководителя МХАТ им. М. Горького полностью изменилась медийная повестка театра. Сегодня МХАТ им. М. Горького является одним из главных ньюсмейкеров, обозначающих как творческие, так и концептуальные амбиции. Театр заявляет о беспрецедентном числе премьер в новых сезонах. Выпуская рекордное количество премьер, МХАТ расширяет свои границы. И создает новый культурно-просветительский кластер "Открытые сцены". На 15 площадках театра проходят спектакли, перформансы, лекции, концерты. МХАТ собирает под своей крышей лучшие артистические силы страны и привлекает крупнейших экспертов разных поколений, формируя пространство интеллектуального общения, генерации творческих идей и новой эстетики.РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. 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https://ria.ru/20210225/proekt-1598932884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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