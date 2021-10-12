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В Калининградской области из-за НАТО может разразиться голод
Forbes: НАТО может устроить голод в Калининградской области - РИА Новости, 12.10.2021
В Калининградской области из-за НАТО может разразиться голод
Страны Североатлантического альянса могут перекрыть снабжение Калининградской области продовольствием в военное время. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:27
2021-10-12T19:27
безопасность
эстония
нато
константин сивков
балтийское море
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Страны Североатлантического альянса могут перекрыть снабжение Калининградской области продовольствием в военное время. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.Колумнист напомнил, что Эстония недавно закупила у Израиля противокорабельные крылатые ракеты Blue Spear дальностью 320 километров. По его словам, Таллин теперь "получил уникальную возможность создавать России проблемы" в Балтийском море.Благодаря новому вооружению Эстония приобрела не только оборонительные, но и наступательные возможности, уточнил Экс. В случае конфликта с Москвой страна воспользуется ракетами, чтобы перекрыть поток продовольствия, топлива и подкрепления из материковой части России в полуэксклав, уверен автор.Американские СМИ считают Калининградскую область "кошмаром НАТО", а представители США не раз заявляли о планах по захвату региона в случае столкновения с Россией. Военные Североатлантического альянса неоднократно отрабатывали штурм полуэксклава на учениях.Российские эксперты назвали высказывания о захвате Калининграда западными армиями фантазиями. По словам доктора военных наук Константина Сивкова, попытки занять какую-либо часть территории России приведут к ядерной войне.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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безопасность, эстония, нато, константин сивков, балтийское море, россия
18:27 12.10.2021 (обновлено: 19:27 12.10.2021)
 
Forbes: НАТО может устроить голод в Калининградской области

Forbes: НАТО может устроить голод в Калининградской области

© U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mark HayКорабли НАТО в Балтийском море
Корабли НАТО в Балтийском море
© U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mark Hay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Страны Североатлантического альянса могут перекрыть снабжение Калининградской области продовольствием в военное время. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"Эксклав — это российская база внутри границ НАТО. Но это означает, что во времена напряженности правительства стран альянса легко могли бы заблокировать передвижение грузовых автомобилей, поездов и самолетов, с помощью которых осуществляется пополнение запасов Калининградской области", — говорится в публикации.
Колумнист напомнил, что Эстония недавно закупила у Израиля противокорабельные крылатые ракеты Blue Spear дальностью 320 километров. По его словам, Таллин теперь "получил уникальную возможность создавать России проблемы" в Балтийском море.
Благодаря новому вооружению Эстония приобрела не только оборонительные, но и наступательные возможности, уточнил Экс. В случае конфликта с Москвой страна воспользуется ракетами, чтобы перекрыть поток продовольствия, топлива и подкрепления из материковой части России в полуэксклав, уверен автор.
Военнослужащий литовской армии во время учений Железный волк – 2016. Июль 2016 года - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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Американские СМИ считают Калининградскую область "кошмаром НАТО", а представители США не раз заявляли о планах по захвату региона в случае столкновения с Россией. Военные Североатлантического альянса неоднократно отрабатывали штурм полуэксклава на учениях.
Российские эксперты назвали высказывания о захвате Калининграда западными армиями фантазиями. По словам доктора военных наук Константина Сивкова, попытки занять какую-либо часть территории России приведут к ядерной войне.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
БезопасностьЭстонияНАТОКонстантин СивковБалтийское мореРоссия
 
 
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