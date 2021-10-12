https://ria.ru/20211012/vologda-1754129986.html

В Вологде при пожаре погибли три человека

В Вологде при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 12.10.2021

В Вологде при пожаре погибли три человека

Три человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в Вологде, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T07:46

2021-10-12T07:46

2021-10-12T07:46

происшествия

вологда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565218621_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f64d0cd36f0b26ec2a42948402bcdc4.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Три человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в Вологде, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Информация о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома на улице Маяковского, 24 Б, поступила рано утром во вторник.

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вологда