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В Вологде при пожаре погибли три человека
В Вологде при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 12.10.2021
В Вологде при пожаре погибли три человека
Три человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в Вологде, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T07:46
2021-10-12T07:46
2021-10-12T07:46
происшествия
вологда
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Три человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в Вологде, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Информация о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома на улице Маяковского, 24 Б, поступила рано утром во вторник.
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происшествия, вологда
В Вологде при пожаре погибли три человека
В Вологде при пожаре погибли двое детей и взрослый