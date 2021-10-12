https://ria.ru/20211012/volodin-1754171316.html

Володин определил пять главных принципов работы в Госдуме нового созыва

Володин определил пять главных принципов работы в Госдуме нового созыва - РИА Новости, 12.10.2021

Володин определил пять главных принципов работы в Госдуме нового созыва

Вячеслав Володин перед своим избранием на пост спикера Госдумы VIII созыва в своем выступлении определил пять принципов, ориентиров работы палаты, отметив, что... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:25

2021-10-12T12:25

2021-10-12T12:25

политика

вячеслав володин

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вячеслав Володин перед своим избранием на пост спикера Госдумы VIII созыва в своем выступлении определил пять принципов, ориентиров работы палаты, отметив, что главное в работе депутатов - "эффективно представлять интересы граждан и находить законодательные решения их вопросов и проблем"."Во-первых, в основе нашей работы должна быть повестка развития страны, достижение национальных целей, реализация посланий президента Федеральному собранию... Несмотря на разницу во взглядах и подходах к решению задач, партийную принадлежность, у нас с вами есть общие, объединяющие нас цели - повышение благосостояния наших граждан, обеспечение экономического роста, безопасности, защиты суверенитета нашей страны", - сказал Володин на первом пленарном заседании Госдумы перед голосованием по кандидатуре спикера. Эти слова зал встретил аплодисментами.Второй приоритет, который обозначил Володин, заключается в том, что "новые конституционные полномочия Государственной думы требуют эффективного подхода к их реализации". По его словам, для депутатов это дополнительная ответственность.Как отметил парламентарий, необходимо организовать работу нижней палаты, обеспечив возможности для всех пяти фракций участвовать в обсуждении и принятии законов. "В этой связи считаю также правильным сохранить практику рассмотрения приоритетных для всех фракций законопроектов на пленарных заседаниях Государственной думы. Такой подход позволит обеспечить обсуждение инициатив каждой парламентской партии", - заявил Володин.Третий приоритет, который он обозначил, заключается в необходимости работы "над увеличением количества законов прямого действия", что "повысит качество законотворчества, эффективность реализации законов".По данным, который привел Володин, в 2017 году доля принятых законов прямого действия была 53,9%, а уже к середине 2021 года показатель вырос до 67,5%. "Считаю правильным выходить на рассмотрение и принятие комплекса законов, решающих ту или иную проблему всесторонне", - считает также парламентарий.Четвертый пункт, на который указал Володин, это развитие диалога по всем вопросам думской повестки с гражданским обществом, регионами, экспертами, профессиональными союзами и деловым сообществом. По его словам, это "не только повысит качество законов, но и обеспечит учет мнений и вовлеченность граждан при их рассмотрении и принятии".Пятый приоритет, добавил Володин, это выработка предложений с целью повышения ответственности депутатов перед избирателями за взятые обязательства и введение отчетов о работе.Депутаты на заседании во вторник избрали спикером Госдумы Володина, который возглавлял нижнюю палату российского парламента и прошлого созыва. На пост спикера Госдумы его выдвинула занимающая большинство в парламенте фракция "Единая Россия".Кандидатуру Володина поддержали 360 депутатов. Голосование проходило на альтернативной основе: коммунисты предложили Дмитрия Новикова, за которого проголосовали 61 депутат.

https://ria.ru/20211012/gosduma-1754168081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, вячеслав володин, единая россия, госдума рф