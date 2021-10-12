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Вечеринка с Зеленским разгневала украинцев
Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев - РИА Новости, 12.10.2021
Вечеринка с Зеленским разгневала украинцев
Украинские пользователи Сети раскритиковали видео с закрытой вечеринки пропрезидентской партии "Слуга народа" во Львовской области, на которой присутствовал сам РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T04:34
2021-10-12T04:34
в мире
львовская область
владимир зеленский
партия "слуга народа"
давид арахамия
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Украинские пользователи Сети раскритиковали видео с закрытой вечеринки пропрезидентской партии "Слуга народа" во Львовской области, на которой присутствовал сам Владимир Зеленский.Ранее телеканал "1+1" опубликовал репортаж со съезда партии. На кадрах можно увидеть, в том числе, церемонию вручения партийных "премий", а также закрытую вечеринку, на которой присутствуют президент, глава фракции Давид Арахамия и другие депутаты и чиновники.Публикация вызвала активный отклик украинских пользователей в комментариях под соответствующим видео в YouTube."Жлобство 80 уровня", - заявил пользователь Dmytro Koval'ov."Честно, не понимаю, что празднуют. Вокруг бедность, зарплаты не платят. Печаль. Зачем это показывать", - посетовала Mironova Svetlana."Пир во время чумы!" – возмутился Pesotto25."Это издевательство над украинцами, все, что здесь происходило", - написала Olha Hohol."Нет слов… Чтоб их дети и внуки жили так, как сейчас живут простые, рядовые украинцы! Позор!" – выразила негодование Ольга Зима."Чтобы это выслушать, нужно иметь крепкую нервную систему. Зашквар. До чего мы дошли, с этими паралитиками", - добавила Татьяна Олейник."А почему они без масок! В разгар эпидемии — это недопустимо!" - заметила Ксения Любимова.
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в мире, львовская область, владимир зеленский, партия "слуга народа", давид арахамия
04:34 12.10.2021
 
Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев

Украинские пользователи Сети раскритиковали закрытую вечеринку партии "Слуга народа"

© Телеканал "1+1"Вечеринка партии "Слуга народа" во Львовской области
Вечеринка партии Слуга народа во Львовской области
© Телеканал "1+1"
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Украинские пользователи Сети раскритиковали видео с закрытой вечеринки пропрезидентской партии "Слуга народа" во Львовской области, на которой присутствовал сам Владимир Зеленский.
Ранее телеканал "1+1" опубликовал репортаж со съезда партии. На кадрах можно увидеть, в том числе, церемонию вручения партийных "премий", а также закрытую вечеринку, на которой присутствуют президент, глава фракции Давид Арахамия и другие депутаты и чиновники.
Публикация вызвала активный отклик украинских пользователей в комментариях под соответствующим видео в YouTube.
"Жлобство 80 уровня", - заявил пользователь Dmytro Koval'ov.
"Честно, не понимаю, что празднуют. Вокруг бедность, зарплаты не платят. Печаль. Зачем это показывать", - посетовала Mironova Svetlana.
"Пир во время чумы!" – возмутился Pesotto25.
"Это издевательство над украинцами, все, что здесь происходило", - написала Olha Hohol.
"Нет слов… Чтоб их дети и внуки жили так, как сейчас живут простые, рядовые украинцы! Позор!" – выразила негодование Ольга Зима.
"Чтобы это выслушать, нужно иметь крепкую нервную систему. Зашквар. До чего мы дошли, с этими паралитиками", - добавила Татьяна Олейник.
"А почему они без масок! В разгар эпидемии — это недопустимо!" - заметила Ксения Любимова.
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В миреЛьвовская областьВладимир ЗеленскийПартия "Слуга народа"Давид Арахамия
 
 
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