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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/vaktsinirovannye-1754163586.html
Володин заявил о малой доле вакцинированных среди депутатов Госдумы
Володин заявил о малой доле вакцинированных среди депутатов Госдумы - РИА Новости, 12.10.2021
Володин заявил о малой доле вакцинированных среди депутатов Госдумы
Депутат Госдумы Вячеслав Володин во время своего выступления перед голосованием на пост спикера Госдумы, заявил о том, что на данный момент привито мало... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:46
2021-10-12T15:10
распространение коронавируса
вячеслав володин
госдума рф
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Вячеслав Володин во время своего выступления перед голосованием на пост спикера Госдумы, заявил о том, что на данный момент привито мало депутатов, ограничения на работу Госдумы надо продлить, а комитеты могут работать дистанционно, передает корреспондент РИА Новости."Должны быть введены ограничения и на посещения здания (Госдумы), и на (посещения) предприятий питания, и (необходимо) работать во вторник и четверг. Надо мерить температуру на входе. Комитеты могут использовать дистанционный формат, чтобы работа не прерывалась. На сегодня 70% депутатов вакцинировано. Это мало", - заявил Володин.Во вторник проходит первое пленарное заседание Госдумы нового созыва.По итогам выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября, "Единая Россия" сумела сохранить конституционное большинство, получив 324 мандата. КПРФ выиграла 57 мест, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату. Еще пять мандатов получили самовыдвиженцы.
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вячеслав володин, госдума рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:46 12.10.2021 (обновлено: 15:10 12.10.2021)
 
Володин заявил о малой доле вакцинированных среди депутатов Госдумы

Володин заявил о малой доле вакцинированных от коронавируса среди депутатов Госдумы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва перед началом пленарного заседания
Депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва перед началом пленарного заседания - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Вячеслав Володин во время своего выступления перед голосованием на пост спикера Госдумы, заявил о том, что на данный момент привито мало депутатов, ограничения на работу Госдумы надо продлить, а комитеты могут работать дистанционно, передает корреспондент РИА Новости.
"Должны быть введены ограничения и на посещения здания (Госдумы), и на (посещения) предприятий питания, и (необходимо) работать во вторник и четверг. Надо мерить температуру на входе. Комитеты могут использовать дистанционный формат, чтобы работа не прерывалась. На сегодня 70% депутатов вакцинировано. Это мало", - заявил Володин.
Во вторник проходит первое пленарное заседание Госдумы нового созыва.
По итогам выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября, "Единая Россия" сумела сохранить конституционное большинство, получив 324 мандата. КПРФ выиграла 57 мест, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату. Еще пять мандатов получили самовыдвиженцы.
Медики перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 11:33Распространение коронавируса
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
 
Распространение коронавирусаВячеслав ВолодинГосдума РФКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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