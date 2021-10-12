https://ria.ru/20211012/vaktsinirovannye-1754163586.html

Володин заявил о малой доле вакцинированных среди депутатов Госдумы

Володин заявил о малой доле вакцинированных среди депутатов Госдумы - РИА Новости, 12.10.2021

Володин заявил о малой доле вакцинированных среди депутатов Госдумы

Депутат Госдумы Вячеслав Володин во время своего выступления перед голосованием на пост спикера Госдумы, заявил о том, что на данный момент привито мало... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:46

2021-10-12T11:46

2021-10-12T15:10

распространение коронавируса

вячеслав володин

госдума рф

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754151968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d7d02349cbe9f8ea260783f57b9aed9.jpg

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Вячеслав Володин во время своего выступления перед голосованием на пост спикера Госдумы, заявил о том, что на данный момент привито мало депутатов, ограничения на работу Госдумы надо продлить, а комитеты могут работать дистанционно, передает корреспондент РИА Новости."Должны быть введены ограничения и на посещения здания (Госдумы), и на (посещения) предприятий питания, и (необходимо) работать во вторник и четверг. Надо мерить температуру на входе. Комитеты могут использовать дистанционный формат, чтобы работа не прерывалась. На сегодня 70% депутатов вакцинировано. Это мало", - заявил Володин.Во вторник проходит первое пленарное заседание Госдумы нового созыва.По итогам выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября, "Единая Россия" сумела сохранить конституционное большинство, получив 324 мандата. КПРФ выиграла 57 мест, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату. Еще пять мандатов получили самовыдвиженцы.

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754159596.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, госдума рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии