https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754292611.html
Роспотребнадзор КЧР постановил привить не менее 80 процентов жителей
Роспотребнадзор КЧР постановил привить не менее 80 процентов жителей - РИА Новости, 12.10.2021
Роспотребнадзор КЧР постановил привить не менее 80 процентов жителей
Роспотребнадзор Карачаево-Черкесии постановил привить от COVID-19 не менее 80% граждан определённых категорий, следует из постановления главного санитарного... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T22:50
2021-10-12T22:50
2021-10-12T22:50
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
карачаево-черкесская республика (кчр)
россия
коронавирус в россии
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ПЯТИГОРСК, 12 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор Карачаево-Черкесии постановил привить от COVID-19 не менее 80% граждан определённых категорий, следует из постановления главного санитарного врача региона."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние шесть месяцев", - говорится в документе.В частности, постановление касается лиц в возрасте 60 лет и старше, работников сферы услуг, медицины, образования, правоохраны и военнослужащих.В документе отмечается, что в среднем ежедневно регистрируется до 60 случаев заболевания, коэффициент распространения инфекции составляет 1,1.
https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754218140.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, карачаево-черкесская республика (кчр), россия, коронавирус в россии
Роспотребнадзор КЧР постановил привить не менее 80 процентов жителей
Роспотребнадзор КЧР постановил привить от COVID-19 не менее 80 процентов жителей