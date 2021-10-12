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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754290430.html
В Северной Осетии постановили привить не менее 80 процентов жителей
В Северной Осетии постановили привить не менее 80 процентов жителей - РИА Новости, 12.10.2021
В Северной Осетии постановили привить не менее 80 процентов жителей
Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии постановило привить от коронавируса 80% жителей республики, подлежащих обязательной вакцинации. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T22:15
2021-10-12T23:03
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика северная осетия - алания
коронавирус в россии
здоровье - общество
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ПЯТИГОРСК, 12 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии постановило привить от коронавируса 80% жителей республики, подлежащих обязательной вакцинации."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции с охватом не менее 80%... граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - следует из постановления главного санитарного врача региона-руководителя управления ведомства.В постановлении отмечается, что сюда относятся государственные гражданские служащие, работники сферы услуг, в том числе торговли, туризма, культуры, ЖКХ.Из документа следует, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Северной Осетии расценивается как неблагополучная."Интенсивность прироста (случаев COVID - ред.) возросла с 26 сентября 2021 года, когда прирост за сутки составил 7,8%, а в последующие дни до 14,2%. Рост, в основном, происходит за счет взрослого населения в возрастных группах 18-29 лет, 30-49 лет, остаются высокими показатели заболеваемости в возрастной группе 50-64 года. Основную долю заболевших (64%) составляют лица трудоспособного возраста от 18 до 60 лет", - говорится в документе.По данным ведомства, отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места, в том числе торговые центры, парки и организации общепита, и пользующихся общественным транспортом.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика северная осетия - алания, коронавирус в россии, здоровье - общество
22:15 12.10.2021 (обновлено: 23:03 12.10.2021)
 
В Северной Осетии постановили привить не менее 80 процентов жителей

В Северной Осетии постановили привить не менее 80 процентов жителей, подлежащих вакцинации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЯТИГОРСК, 12 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии постановило привить от коронавируса 80% жителей республики, подлежащих обязательной вакцинации.
"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции с охватом не менее 80%... граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - следует из постановления главного санитарного врача региона-руководителя управления ведомства.
В постановлении отмечается, что сюда относятся государственные гражданские служащие, работники сферы услуг, в том числе торговли, туризма, культуры, ЖКХ.
Из документа следует, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Северной Осетии расценивается как неблагополучная.
"Интенсивность прироста (случаев COVID - ред.) возросла с 26 сентября 2021 года, когда прирост за сутки составил 7,8%, а в последующие дни до 14,2%. Рост, в основном, происходит за счет взрослого населения в возрастных группах 18-29 лет, 30-49 лет, остаются высокими показатели заболеваемости в возрастной группе 50-64 года. Основную долю заболевших (64%) составляют лица трудоспособного возраста от 18 до 60 лет", - говорится в документе.
По данным ведомства, отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места, в том числе торговые центры, парки и организации общепита, и пользующихся общественным транспортом.
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Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Северная Осетия - АланияКоронавирус в РоссииЗдоровье - Общество
 
 
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