https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754290430.html

В Северной Осетии постановили привить не менее 80 процентов жителей

В Северной Осетии постановили привить не менее 80 процентов жителей - РИА Новости, 12.10.2021

В Северной Осетии постановили привить не менее 80 процентов жителей

Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии постановило привить от коронавируса 80% жителей республики, подлежащих обязательной вакцинации. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T22:15

2021-10-12T22:15

2021-10-12T23:03

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика северная осетия - алания

коронавирус в россии

здоровье - общество

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ПЯТИГОРСК, 12 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии постановило привить от коронавируса 80% жителей республики, подлежащих обязательной вакцинации."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции с охватом не менее 80%... граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - следует из постановления главного санитарного врача региона-руководителя управления ведомства.В постановлении отмечается, что сюда относятся государственные гражданские служащие, работники сферы услуг, в том числе торговли, туризма, культуры, ЖКХ.Из документа следует, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Северной Осетии расценивается как неблагополучная."Интенсивность прироста (случаев COVID - ред.) возросла с 26 сентября 2021 года, когда прирост за сутки составил 7,8%, а в последующие дни до 14,2%. Рост, в основном, происходит за счет взрослого населения в возрастных группах 18-29 лет, 30-49 лет, остаются высокими показатели заболеваемости в возрастной группе 50-64 года. Основную долю заболевших (64%) составляют лица трудоспособного возраста от 18 до 60 лет", - говорится в документе.По данным ведомства, отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места, в том числе торговые центры, парки и организации общепита, и пользующихся общественным транспортом.

https://ria.ru/20211012/lokdaun-1754202385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика северная осетия - алания, коронавирус в россии, здоровье - общество