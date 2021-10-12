https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754288032.html

На Кубани обязательную вакцинацию увеличили до 80 процентов

На Кубани обязательную вакцинацию увеличили до 80 процентов - РИА Новости, 12.10.2021

На Кубани обязательную вакцинацию увеличили до 80 процентов

План обязательной вакцинации населения увеличили до 80% на Кубани, оба компонента вакцины ряд категорий жителей региона должен получить до 15 декабря, сообщает... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T21:35

2021-10-12T21:35

2021-10-12T22:53

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СОЧИ, 12 окт – РИА Новости. План обязательной вакцинации населения увеличили до 80% на Кубани, оба компонента вакцины ряд категорий жителей региона должен получить до 15 декабря, сообщает оперштаб по Краснодарскому краю."План обязательной вакцинации на Кубани увеличили до 80%... Получить первый компонент вакцины или привиться однокомпонентной следует до 15 ноября, а вторым – до 15 декабря 2021 года",- отмечается в релизе.По данным оперштаба края, эта мера была принята в связи с ухудшением ситуации, связанной с заболеваемостью COVID-19 в регионе.

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754211678.html

краснодарский край

россия

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общество, вакцинация, коронавирус covid-19, краснодарский край, россия, коронавирус в россии