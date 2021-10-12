https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754214904.html
Москва продолжит массовую бесплатную вакцинацию от COVID-19 в 2022 году
Москва продолжит массовую бесплатную вакцинацию от COVID-19 в 2022 году - РИА Новости, 12.10.2021
Москва продолжит массовую бесплатную вакцинацию от COVID-19 в 2022 году
Москва продолжит массовую бесплатную вакцинацию населения от коронавируса в 2022 году, сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:21
2021-10-12T15:21
2021-10-12T15:59
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
московская городская дума
здоровье - общество
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москва продолжит массовую бесплатную вакцинацию населения от коронавируса в 2022 году, сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.Во вторник правительство Москвы одобрило проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", мэр Москвы Сергей Собянин внес его в Мосгордуму."Будет продолжена массовая бесплатная вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Также отмечается, что сохраняется охват населения профилактическими прививками от пневмококковой и менингококковой инфекций, гриппа, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека, ротавирусной и других инфекций в объеме 2,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211011/covid-19-1753959058.html
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общество, москва, сергей собянин, московская городская дума, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19
15:21 12.10.2021 (обновлено: 15:59 12.10.2021)
Москва продолжит массовую бесплатную вакцинацию от COVID-19 в 2022 году
Москва продолжит массовую бесплатную вакцинацию от COVID-19 в следующем году