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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754214904.html
Москва продолжит массовую бесплатную вакцинацию от COVID-19 в 2022 году
Москва продолжит массовую бесплатную вакцинацию от COVID-19 в 2022 году - РИА Новости, 12.10.2021
Москва продолжит массовую бесплатную вакцинацию от COVID-19 в 2022 году
Москва продолжит массовую бесплатную вакцинацию населения от коронавируса в 2022 году, сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:21
2021-10-12T15:59
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
московская городская дума
здоровье - общество
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москва продолжит массовую бесплатную вакцинацию населения от коронавируса в 2022 году, сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.Во вторник правительство Москвы одобрило проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", мэр Москвы Сергей Собянин внес его в Мосгордуму."Будет продолжена массовая бесплатная вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Также отмечается, что сохраняется охват населения профилактическими прививками от пневмококковой и менингококковой инфекций, гриппа, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека, ротавирусной и других инфекций в объеме 2,7 миллиарда рублей.
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общество, москва, сергей собянин, московская городская дума, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19
15:21 12.10.2021 (обновлено: 15:59 12.10.2021)
 
Москва продолжит массовую бесплатную вакцинацию от COVID-19 в 2022 году

Москва продолжит массовую бесплатную вакцинацию от COVID-19 в следующем году

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москва продолжит массовую бесплатную вакцинацию населения от коронавируса в 2022 году, сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.
Во вторник правительство Москвы одобрило проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", мэр Москвы Сергей Собянин внес его в Мосгордуму.
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"Будет продолжена массовая бесплатная вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что сохраняется охват населения профилактическими прививками от пневмококковой и менингококковой инфекций, гриппа, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека, ротавирусной и других инфекций в объеме 2,7 миллиарда рублей.
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинМосковская городская думаЗдоровье - ОбществоВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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