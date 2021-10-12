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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754199359.html
Мурашко назвал регионы, которые увеличили темп вакцинации
Мурашко назвал регионы, которые увеличили темп вакцинации - РИА Новости, 12.10.2021
Мурашко назвал регионы, которые увеличили темп вакцинации
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко перечислил и поблагодарил регионы, которые увеличили темп вакцинации людей от коронавируса за последнюю неделю. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:13
2021-10-12T14:13
распространение коронавируса
общество
брянская область
севастополь
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко перечислил и поблагодарил регионы, которые увеличили темп вакцинации людей от коронавируса за последнюю неделю."Хочу поблагодарить регионы, которые нарастили за последнюю неделю темпы вакцинации: Брянская область, Чеченская республика, Севастополь, Ивановская, Чувашская, Липецкая и Татарстан. Эти регионы наиболее быстро отреагировали на меняющуюся ситуацию и стали вводить новый комплекс мер по охвату населения вакцинацией", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.Также он отметил, что уровень вакцинации населения повысился после введения определенных мер губернаторами."Видим, что именно действия губернаторов к подталкиванию населения к принятию решения (о вакцинации – ред.) наиболее эффективно сегодня работают", - заявил министр.
https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754190879.html
брянская область
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общество, брянская область, севастополь, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии
14:13 12.10.2021
 
Мурашко назвал регионы, которые увеличили темп вакцинации

Министр здравоохранения Мурашко назвал семь регионов, которые увеличили темп вакцинации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко перечислил и поблагодарил регионы, которые увеличили темп вакцинации людей от коронавируса за последнюю неделю.
"Хочу поблагодарить регионы, которые нарастили за последнюю неделю темпы вакцинации: Брянская область, Чеченская республика, Севастополь, Ивановская, Чувашская, Липецкая и Татарстан. Эти регионы наиболее быстро отреагировали на меняющуюся ситуацию и стали вводить новый комплекс мер по охвату населения вакцинацией", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
Вчера, 13:33Распространение коронавируса
Мурашко заявил о росте уровня вакцинации населения
Также он отметил, что уровень вакцинации населения повысился после введения определенных мер губернаторами.
"Видим, что именно действия губернаторов к подталкиванию населения к принятию решения (о вакцинации – ред.) наиболее эффективно сегодня работают", - заявил министр.
 
Распространение коронавирусаОбществоБрянская областьСевастопольЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус в России
 
 
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