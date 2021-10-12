https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754199359.html

Мурашко назвал регионы, которые увеличили темп вакцинации

Мурашко назвал регионы, которые увеличили темп вакцинации - РИА Новости, 12.10.2021

Мурашко назвал регионы, которые увеличили темп вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко перечислил и поблагодарил регионы, которые увеличили темп вакцинации людей от коронавируса за последнюю неделю. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:13

2021-10-12T14:13

2021-10-12T14:13

распространение коронавируса

общество

брянская область

севастополь

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко перечислил и поблагодарил регионы, которые увеличили темп вакцинации людей от коронавируса за последнюю неделю."Хочу поблагодарить регионы, которые нарастили за последнюю неделю темпы вакцинации: Брянская область, Чеченская республика, Севастополь, Ивановская, Чувашская, Липецкая и Татарстан. Эти регионы наиболее быстро отреагировали на меняющуюся ситуацию и стали вводить новый комплекс мер по охвату населения вакцинацией", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.Также он отметил, что уровень вакцинации населения повысился после введения определенных мер губернаторами."Видим, что именно действия губернаторов к подталкиванию населения к принятию решения (о вакцинации – ред.) наиболее эффективно сегодня работают", - заявил министр.

https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754190879.html

брянская область

севастополь

россия

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общество, брянская область, севастополь, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии