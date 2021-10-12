13:33 12.10.2021 (обновлено: 13:44 12.10.2021)
Мурашко заявил о росте уровня вакцинации населения
Глава Минздрава Мурашко заявил о росте уровня вакцинации населения
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Уровень вакцинации населения от коронавируса после действий региональных властей повысился, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"Уровень вакцинации населения повысился. Увеличились темпы, видим, что именно действия губернаторов подталкивают население к принятию решения", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Проблем с вакцинами от COVID нет ни в одном регионе РФ, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"Сегодня достаточное количество пунктов в стране развернуто: и мобильных, и стационарных, выезжающие в организованные коллективы. Проблем с вакциной нет ни в одном регионе. Объемы вакцин превышают двухмесячный запас", - заявил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"Почти 2 миллиона человек вакцинированы повторно из ранее перенесших коронавирусную инфекцию или вакцинированных ранее. И 4,5 миллиона человек получили вакцину "Спутник Лайт". Она доступна сегодня в регионах", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.