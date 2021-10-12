https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754190879.html

Мурашко заявил о росте уровня вакцинации населения

Мурашко заявил о росте уровня вакцинации населения - РИА Новости, 12.10.2021

Мурашко заявил о росте уровня вакцинации населения

Уровень вакцинации населения от коронавируса после действий региональных властей повысился, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:33

2021-10-12T13:33

2021-10-12T13:44

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Уровень вакцинации населения от коронавируса после действий региональных властей повысился, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Уровень вакцинации населения повысился. Увеличились темпы, видим, что именно действия губернаторов подталкивают население к принятию решения", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.Проблем с вакцинами от COVID нет ни в одном регионе РФ, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Почти 2 миллиона человек вакцинированы повторно из ранее перенесших коронавирусную инфекцию или вакцинированных ранее. И 4,5 миллиона человек получили вакцину "Спутник Лайт". Она доступна сегодня в регионах", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754137207.html

https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754144255.html

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общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, михаил мурашко, россия