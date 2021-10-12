https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754188041.html
Мурашко пообещал скорый ответ, можно ли вакцинировать детей от COVID-19
Мурашко пообещал скорый ответ, можно ли вакцинировать детей от COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
Мурашко пообещал скорый ответ, можно ли вакцинировать детей от COVID-19
Эксперты дадут ответ о разрешении вакцинации детей от COVID в течение двух недель, сообщил глава минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:23
2021-10-12T13:23
2021-10-12T14:04
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михаил мурашко
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Эксперты дадут ответ о разрешении вакцинации детей от COVID в течение двух недель, сообщил глава минздрава Михаил Мурашко."Ждем заключения, и думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом в РФ.
https://ria.ru/20211005/vaktsinatsiya-1753200334.html
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михаил мурашко, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
13:23 12.10.2021 (обновлено: 14:04 12.10.2021)
Мурашко пообещал скорый ответ, можно ли вакцинировать детей от COVID-19
Мурашко: в течение двух недель эксперты ответят, можно ли вакцинировать детей от COVID-19