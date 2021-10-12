https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754186331.html
Почти треть россиян вакцинировалась от COVID-19
Почти треть россиян вакцинировалась от COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
Почти треть россиян вакцинировалась от COVID-19
Почти треть населения России, 43 миллиона человек, уже вакцинировалась от коронавируса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:15
2021-10-12T13:15
2021-10-12T13:25
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
общество
вакцинация
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Почти треть населения России, 43 миллиона человек, уже вакцинировалась от коронавируса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Уже 43 миллиона человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.Мишустин подчеркнул, что созданы все необходимые условия, чтобы у наших граждан не возникало никаких трудностей с вакцинацией.
https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1754080082.html
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13:15 12.10.2021 (обновлено: 13:25 12.10.2021)
Почти треть россиян вакцинировалась от COVID-19
Мишустин: 43 миллиона россиян вакцинировались от COVID-19