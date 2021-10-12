https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754186331.html

Почти треть россиян вакцинировалась от COVID-19

Почти треть россиян вакцинировалась от COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

Почти треть россиян вакцинировалась от COVID-19

Почти треть населения России, 43 миллиона человек, уже вакцинировалась от коронавируса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:15

2021-10-12T13:15

2021-10-12T13:25

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

общество

вакцинация

михаил мишустин

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Почти треть населения России, 43 миллиона человек, уже вакцинировалась от коронавируса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Уже 43 миллиона человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.Мишустин подчеркнул, что созданы все необходимые условия, чтобы у наших граждан не возникало никаких трудностей с вакцинацией.

https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1754080082.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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