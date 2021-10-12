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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754144255.html
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для 80% работников сферы услуг
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для 80% работников сферы услуг - РИА Новости, 12.10.2021
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для 80% работников сферы услуг
Обязательная вакцинация от COVID вводится в Подмосковье для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов, к 10 декабря... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:17
2021-10-12T10:45
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID вводится в Подмосковье для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов, к 10 декабря полностью привито должно быть не менее 80% сотрудников, сообщает пресс-служба минздрава региона."Главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление №6 от 11.10.2021, предусматривающее дополнительные меры в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Документ касается обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты и другие",- говорится в сообщении.По данным ведомства, руководителям данных предприятий необходимо в срок до 10 ноября 2021 года организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины (или однокомпонентной), а к 10 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины - не менее 80% сотрудников.Также сообщается, что на прошедшей неделе – с 4 по 10 октября - в регионе был выявлен 12 041 случай заболевания COVID-19, что почти на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей. В регионе работают порядка 360 пунктов вакцинации - в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. Сделать прививку можно на предприятии или в СНТ.
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общество, московская область (подмосковье), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, новости - туризм
10:17 12.10.2021 (обновлено: 10:45 12.10.2021)
 
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для 80% работников сферы услуг

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для 80% работников сферы услуг

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID вводится в Подмосковье для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов, к 10 декабря полностью привито должно быть не менее 80% сотрудников, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"Главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление №6 от 11.10.2021, предусматривающее дополнительные меры в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Документ касается обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты и другие",- говорится в сообщении.
По данным ведомства, руководителям данных предприятий необходимо в срок до 10 ноября 2021 года организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины (или однокомпонентной), а к 10 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины - не менее 80% сотрудников.
Также сообщается, что на прошедшей неделе – с 4 по 10 октября - в регионе был выявлен 12 041 случай заболевания COVID-19, что почти на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей. В регионе работают порядка 360 пунктов вакцинации - в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. Сделать прививку можно на предприятии или в СНТ.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
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Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)КоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Здоровье - ОбществоНовости - Туризм
 
 
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