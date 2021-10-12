https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754144255.html

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для 80% работников сферы услуг

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для 80% работников сферы услуг - РИА Новости, 12.10.2021

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для 80% работников сферы услуг

Обязательная вакцинация от COVID вводится в Подмосковье для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов, к 10 декабря... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:17

2021-10-12T10:17

2021-10-12T10:45

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID вводится в Подмосковье для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов, к 10 декабря полностью привито должно быть не менее 80% сотрудников, сообщает пресс-служба минздрава региона."Главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление №6 от 11.10.2021, предусматривающее дополнительные меры в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Документ касается обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты и другие",- говорится в сообщении.По данным ведомства, руководителям данных предприятий необходимо в срок до 10 ноября 2021 года организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины (или однокомпонентной), а к 10 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины - не менее 80% сотрудников.Также сообщается, что на прошедшей неделе – с 4 по 10 октября - в регионе был выявлен 12 041 случай заболевания COVID-19, что почти на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей. В регионе работают порядка 360 пунктов вакцинации - в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. Сделать прививку можно на предприятии или в СНТ.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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