https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754144255.html
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для 80% работников сферы услуг
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для 80% работников сферы услуг - РИА Новости, 12.10.2021
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для 80% работников сферы услуг
Обязательная вакцинация от COVID вводится в Подмосковье для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов, к 10 декабря... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:17
2021-10-12T10:17
2021-10-12T10:45
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_aa3ae89c794a12e9bdf15de0724758a6.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID вводится в Подмосковье для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов, к 10 декабря полностью привито должно быть не менее 80% сотрудников, сообщает пресс-служба минздрава региона."Главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление №6 от 11.10.2021, предусматривающее дополнительные меры в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Документ касается обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты и другие",- говорится в сообщении.По данным ведомства, руководителям данных предприятий необходимо в срок до 10 ноября 2021 года организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины (или однокомпонентной), а к 10 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины - не менее 80% сотрудников.Также сообщается, что на прошедшей неделе – с 4 по 10 октября - в регионе был выявлен 12 041 случай заболевания COVID-19, что почти на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей. В регионе работают порядка 360 пунктов вакцинации - в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. Сделать прививку можно на предприятии или в СНТ.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_c9969f8bea2f1a462d018e3717216c4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, новости - туризм
10:17 12.10.2021 (обновлено: 10:45 12.10.2021)
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для 80% работников сферы услуг
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для 80% работников сферы услуг
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Обязательная вакцинация от COVID
вводится в Подмосковье
для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов, к 10 декабря полностью привито должно быть не менее 80% сотрудников, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"Главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление №6 от 11.10.2021, предусматривающее дополнительные меры в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Документ касается обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты и другие",- говорится в сообщении.
По данным ведомства, руководителям данных предприятий необходимо в срок до 10 ноября 2021 года организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины (или однокомпонентной), а к 10 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины - не менее 80% сотрудников.
Также сообщается, что на прошедшей неделе – с 4 по 10 октября - в регионе был выявлен 12 041 случай заболевания COVID-19, что почти на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей. В регионе работают порядка 360 пунктов вакцинации - в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. Сделать прививку можно на предприятии или в СНТ.