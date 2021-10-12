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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754139937.html
В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 12.10.2021
В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
Обязательная вакцинация от коронавируса для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения и соцзащиты вводится в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T09:53
2021-10-12T10:04
распространение коронавируса
общество
кировская область
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения и соцзащиты вводится в Кировской области, сообщает оперштаб региона.Соответствующее постановление принято главным санитарным врачом Кировской области в связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона."Постановление определяет категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации против COVID-19. В их числе работники сферы торговли, салонов красоты, бытовых услуг и общественного питания, общественного транспорта и такси, системы ЖКХ, образования, здравоохранения и социального обслуживания, культуры и спорта. Обязательной вакцинации подлежат федеральные, государственные и муниципальные служащие", - говорится в сообщении.Организовать вакцинацию работников и сотрудников против коронавирусной инфекции, в том числе повторную, а также переболевших COVID-19 через 6 месяцев после перенесенного заболевания предписано в срок до 10 ноября 2021 года первым компонентом вакцины, а в срок до 10 декабря 2021 года - вторым компонентом. "В эти сроки должны быть привиты не менее 80% от общей численности работников. Исключение может быть сделано только для лиц, имеющих противопоказания к прививке", - подчеркивается в сообщении.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено 59 267 случаев коронавируса, 55 138 человек выздоровели, 552 пациента скончались."Чаще всего болеют люди трудоспособного возраста от 13 до 60 лет, активно использующие общественный транспорт и посещающие общественные места. Высокий уровень заболеваемости у работников образования и сферы услуг (общественное питание, торговля)", - отмечается в сообщении оперштаба Кировской области.Подчеркивается, что вакцинированные пациенты в 98% случаев болели в лёгкой и среднетяжёлой формах течения заболевания новой коронавирусной инфекции. Среди невакцинированных пациентов с тяжелым течением заболевания – 98,1%.
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общество, кировская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
09:53 12.10.2021 (обновлено: 10:04 12.10.2021)
 
В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для работников торговли и транспорта

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения и соцзащиты вводится в Кировской области, сообщает оперштаб региона.
Соответствующее постановление принято главным санитарным врачом Кировской области в связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.
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В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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"Постановление определяет категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации против COVID-19. В их числе работники сферы торговли, салонов красоты, бытовых услуг и общественного питания, общественного транспорта и такси, системы ЖКХ, образования, здравоохранения и социального обслуживания, культуры и спорта. Обязательной вакцинации подлежат федеральные, государственные и муниципальные служащие", - говорится в сообщении.
Организовать вакцинацию работников и сотрудников против коронавирусной инфекции, в том числе повторную, а также переболевших COVID-19 через 6 месяцев после перенесенного заболевания предписано в срок до 10 ноября 2021 года первым компонентом вакцины, а в срок до 10 декабря 2021 года - вторым компонентом. "В эти сроки должны быть привиты не менее 80% от общей численности работников. Исключение может быть сделано только для лиц, имеющих противопоказания к прививке", - подчеркивается в сообщении.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено 59 267 случаев коронавируса, 55 138 человек выздоровели, 552 пациента скончались.
"Чаще всего болеют люди трудоспособного возраста от 13 до 60 лет, активно использующие общественный транспорт и посещающие общественные места. Высокий уровень заболеваемости у работников образования и сферы услуг (общественное питание, торговля)", - отмечается в сообщении оперштаба Кировской области.
Подчеркивается, что вакцинированные пациенты в 98% случаев болели в лёгкой и среднетяжёлой формах течения заболевания новой коронавирусной инфекции. Среди невакцинированных пациентов с тяжелым течением заболевания – 98,1%.
 
Распространение коронавирусаОбществоКировская областьКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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