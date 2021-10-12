https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754137207.html

Курганская область введет обязательную вакцинацию для некоторых работников

Курганская область введет обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 12.10.2021

Курганская область введет обязательную вакцинацию для некоторых работников

Обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции вводится в Курганской области с 13 октября для отдельных категорий граждан, в том числе работающих... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T09:33

2021-10-12T09:33

2021-10-12T09:58

распространение коронавируса

общество

курганская область

коронавирусы

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вакцинация россиян от covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции вводится в Курганской области с 13 октября для отдельных категорий граждан, в том числе работающих в сфере образования, здравоохранения и торговли, сообщило во вторник Управление Роспотребнадзора по региону.По данным Управления, ситуация с распространением COVID в регионе ухудшается, чаще болеют люди от 18 до 60 лет."Обеспечить с 13 октября проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим… в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере образования, в том числе дополнительного, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли", - говорится в постановлении главного санитарного врача региона, размещенного на сайте Управления.Также обязательной вакцинации подлежат работающие в парикмахерских, косметических салонах, массажных салонах, фитнес-клубах, бассейнах, в прачечных, химчистках, общественном питании, гостиницах, транспорте общего пользования, такси, уточняется в сообщении.Кроме того, прививку предстоит сделать государственным гражданским служащим, муниципальным служащим в Курганской области, добавляется в сообщении.До 1 ноября рекомендуется организовать проведение прививок первым компонентом, до 1 декабря – вторым компонентом, поясняется в постановлении.В тоже время предлагается отстранить от работы, перевести на дистанционный режим с 1 ноября лиц, не имеющих ни одной прививки против ковид, а с 1 декабря – лиц, не имеющих законченного курса, но не ставить прививку могут лица, имеющие противопоказания к прививке, отмечается в постановлении.По данным правительства региона, на 11 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 164 новых случая COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 35 177 случаев COVID-19.

https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1754035997.html

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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