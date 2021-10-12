https://ria.ru/20211012/vaktsina-1754186810.html

Мишустин оценил вероятность нехватки вакцин от коронавируса

Мишустин оценил вероятность нехватки вакцин от коронавируса - РИА Новости, 12.10.2021

Мишустин оценил вероятность нехватки вакцин от коронавируса

Ситуация с нехваткой вакцин от коронавируса не может возникнуть в России, во всех регионах развернуто более 6,2 тысячи прививочных пунктов, заявил... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:18

2021-10-12T13:18

2021-10-12T13:25

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ситуация с нехваткой вакцин от коронавируса не может возникнуть в России, во всех регионах развернуто более 6,2 тысячи прививочных пунктов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуации с нехваткой вакцины быть не может. Во всех регионах организована работа более 6,2 тысячи прививочных пунктов, действует почти столько же мобильных бригад и еще более 2 тысяч мобильных пунктов", - сказал Мишустин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Он добавил, что в целом в России выпушено более 90 миллионов полных комплектов доз вакцины от коронавируса. Полностью вакцинировались 43 миллиона россиян.

https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754000376.html

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2021

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии