https://ria.ru/20211012/vaktsina-1754186810.html
Мишустин оценил вероятность нехватки вакцин от коронавируса
Мишустин оценил вероятность нехватки вакцин от коронавируса - РИА Новости, 12.10.2021
Мишустин оценил вероятность нехватки вакцин от коронавируса
Ситуация с нехваткой вакцин от коронавируса не может возникнуть в России, во всех регионах развернуто более 6,2 тысячи прививочных пунктов, заявил... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:18
2021-10-12T13:18
2021-10-12T13:25
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ситуация с нехваткой вакцин от коронавируса не может возникнуть в России, во всех регионах развернуто более 6,2 тысячи прививочных пунктов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуации с нехваткой вакцины быть не может. Во всех регионах организована работа более 6,2 тысячи прививочных пунктов, действует почти столько же мобильных бригад и еще более 2 тысяч мобильных пунктов", - сказал Мишустин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Он добавил, что в целом в России выпушено более 90 миллионов полных комплектов доз вакцины от коронавируса. Полностью вакцинировались 43 миллиона россиян.
https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754000376.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:18 12.10.2021 (обновлено: 13:25 12.10.2021)
Мишустин оценил вероятность нехватки вакцин от коронавируса
Мишустин исключил нехватку вакцин от коронавируса в России