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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/vaktsina-1754166758.html
Лавров ответил на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
Лавров ответил на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины - РИА Новости, 12.10.2021
Лавров ответил на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
Россия не думает, что кто-то всерьез будет воспринимать обвинения газеты Sun в адрес Москвы в якобы краже формулы вакцины AstraZeneca от COVID-19, заявил глава... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:02
2021-10-12T12:13
распространение коронавируса
в мире
astrazeneca
коронавирусы
россия
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коронавирус в россии
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НУР-СУЛТАН, 12 окт – РИА Новости. Россия не думает, что кто-то всерьез будет воспринимать обвинения газеты Sun в адрес Москвы в якобы краже формулы вакцины AstraZeneca от COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы знаете, я уже ничему не удивляюсь. Что касается наших британских, да и большинства западных партнеров, я не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения. Голословных обвинений было уже множество", - сказал Лавров журналистам."Но, если конкретно про AstraZeneca говорить, то я не слышал о том, что они нас обвиняют в том, что мы украли формулу (вакцины). Я помню, было много случаев, когда AstraZeneca давала побочные негативные результаты - тромбозы и так далее. Ни единого случая подобного со "Спутником" не происходило. Думаю, все, кто заинтересован, сделают выводы для себя сами", - добавил министр.Газета Sun со ссылкой на источники написала, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V". Директор центра Гамалеи (разработчик "Спутника V") Александр Гинцбург еще в апреле, рассказывая РИА Новости самый смешной, по его мнению, миф про "Спутник V", пересказал байку о том, что российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и отметил, что такая информация "очень порадовала и посмешила".Позднее официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказался комментировать публикации о якобы краже Россией формулы вакцины от COVID-19 у британской AstraZeneca.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал в своем релизе "фейком и вопиющей ложью" статью британской The Sun о "краже Россией формулы вакцины" от COVID-19 у AstraZeneca.
https://ria.ru/20211011/statya-1754049496.html
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в мире, astrazeneca , коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:02 12.10.2021 (обновлено: 12:13 12.10.2021)
 
Лавров ответил на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины

Лавров исключил, что кто-то всерьез воспримет статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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НУР-СУЛТАН, 12 окт – РИА Новости. Россия не думает, что кто-то всерьез будет воспринимать обвинения газеты Sun в адрес Москвы в якобы краже формулы вакцины AstraZeneca от COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы знаете, я уже ничему не удивляюсь. Что касается наших британских, да и большинства западных партнеров, я не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения. Голословных обвинений было уже множество", - сказал Лавров журналистам.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 16:16Распространение коронавируса
В РФПИ назвали статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины фейком
"Но, если конкретно про AstraZeneca говорить, то я не слышал о том, что они нас обвиняют в том, что мы украли формулу (вакцины). Я помню, было много случаев, когда AstraZeneca давала побочные негативные результаты - тромбозы и так далее. Ни единого случая подобного со "Спутником" не происходило. Думаю, все, кто заинтересован, сделают выводы для себя сами", - добавил министр.
Газета Sun со ссылкой на источники написала, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V". Директор центра Гамалеи (разработчик "Спутника V") Александр Гинцбург еще в апреле, рассказывая РИА Новости самый смешной, по его мнению, миф про "Спутник V", пересказал байку о том, что российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и отметил, что такая информация "очень порадовала и посмешила".
Позднее официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказался комментировать публикации о якобы краже Россией формулы вакцины от COVID-19 у британской AstraZeneca.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал в своем релизе "фейком и вопиющей ложью" статью британской The Sun о "краже Россией формулы вакцины" от COVID-19 у AstraZeneca.
Медицинский работник с ампулой вакцины - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 14:26Распространение коронавируса
Онищенко ответил на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
 
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