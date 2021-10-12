12:02 12.10.2021 (обновлено: 12:13 12.10.2021)
Лавров ответил на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
Лавров исключил, что кто-то всерьез воспримет статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
НУР-СУЛТАН, 12 окт – РИА Новости. Россия не думает, что кто-то всерьез будет воспринимать обвинения газеты Sun в адрес Москвы в якобы краже формулы вакцины AstraZeneca от COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы знаете, я уже ничему не удивляюсь. Что касается наших британских, да и большинства западных партнеров, я не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения. Голословных обвинений было уже множество", - сказал Лавров журналистам.
"Но, если конкретно про AstraZeneca говорить, то я не слышал о том, что они нас обвиняют в том, что мы украли формулу (вакцины). Я помню, было много случаев, когда AstraZeneca давала побочные негативные результаты - тромбозы и так далее. Ни единого случая подобного со "Спутником" не происходило. Думаю, все, кто заинтересован, сделают выводы для себя сами", - добавил министр.
Газета Sun со ссылкой на источники написала, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V". Директор центра Гамалеи (разработчик "Спутника V") Александр Гинцбург еще в апреле, рассказывая РИА Новости самый смешной, по его мнению, миф про "Спутник V", пересказал байку о том, что российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и отметил, что такая информация "очень порадовала и посмешила".
Позднее официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказался комментировать публикации о якобы краже Россией формулы вакцины от COVID-19 у британской AstraZeneca.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал в своем релизе "фейком и вопиющей ложью" статью британской The Sun о "краже Россией формулы вакцины" от COVID-19 у AstraZeneca.