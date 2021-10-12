https://ria.ru/20211012/ugrozy-1754270629.html
Девятилетней студентке МГУ угрожают сломать руки
Отец девятилетней студентки МГУ рассказал об угрозах в ее адрес - РИА Новости, 12.10.2021
Девятилетней студентке МГУ угрожают сломать руки
Отец поступившей на психологический факультет МГУ девятилетней Алисы Тепляковой пожаловался на травлю и угрозы в адрес семьи, сообщил телеканал "M24". РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:19
2021-10-12T19:19
2021-10-12T21:26
общество
москва
алиса теплякова
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Отец поступившей на психологический факультет МГУ девятилетней Алисы Тепляковой пожаловался на травлю и угрозы в адрес семьи, сообщил телеканал "M24".Как рассказал Евгений Тепляков, в последнее время они столкнулись с большим количеством нападок, мешающих не только обучать девочку, но и воспитывать других детей."Вместо того чтобы учить ребенка, вместо того чтобы в этой уникальной ситуации перенимать опыт, вместо того чтобы давать поддержку семье, неизвестные нам лица пытаются организовать травлю, пытаются выставить нас чуть ли не клоунами", — посетовал мужчина.Он возмутился, что ему приходится вместо заботы о детях отвечать на угрозы и нападки, и добавил, что хранит скриншоты оскорблений и злобных комментариев в адрес дочери, в частности, затрагивающих вопрос ее обучения в вузе.Кроме того, Евгений пожаловался на поведение некоторых СМИ и отдельных людей, негативно настроенных в адрес семьи и распространяющих клевету. По словам мужчины, он даже в полицию не может обратиться, так как таких недоброжелателей слишком много. Тепляков подчеркнул, что в основном хейт в адрес Алисы исходит от анонимов."У того, кто размещает сообщения, почти всегда неназванные источники. Какие-то однокурсники, якобы какие-то родители", — уточнил он.Мужчина также отметил, что представители вуза и другие официальные лица положительно отзываются о дочери. В качестве примера он привел ректора МГУ Виктора Садовничего."Получается, что лица целенаправленно пишут грязь и клевету, не имеющую отношения к нашей семье", — подытожил Тепляков.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Однако ей не удалось справиться со вступительными экзаменами и поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.
https://ria.ru/20211003/studentka-1752814107.html
https://ria.ru/20210930/devochka-1752573323.html
https://ria.ru/20210923/vunderkind-1751533531.html
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общество, москва, алиса теплякова
19:19 12.10.2021 (обновлено: 21:26 12.10.2021)
Отец девятилетней студентки МГУ рассказал об угрозах в ее адрес
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой рассказал об угрозах в адрес девочки
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Отец поступившей на психологический факультет МГУ
девятилетней Алисы Тепляковой
пожаловался на травлю и угрозы в адрес семьи, сообщил телеканал "M24
".
Как рассказал Евгений Тепляков, в последнее время они столкнулись с большим количеством нападок, мешающих не только обучать девочку, но и воспитывать других детей.
"Вместо того чтобы учить ребенка, вместо того чтобы в этой уникальной ситуации перенимать опыт, вместо того чтобы давать поддержку семье, неизвестные нам лица пытаются организовать травлю, пытаются выставить нас чуть ли не клоунами", — посетовал мужчина.
Он возмутился, что ему приходится вместо заботы о детях отвечать на угрозы и нападки, и добавил, что хранит скриншоты оскорблений и злобных комментариев в адрес дочери, в частности, затрагивающих вопрос ее обучения в вузе.
"У нас есть записи, на которых Алисе обещают руки сломать. "Она здесь учиться не будет", "мы ее вышвырнем", "папашу в психушку закрыть", — пояснил он.
Кроме того, Евгений пожаловался на поведение некоторых СМИ и отдельных людей, негативно настроенных в адрес семьи и распространяющих клевету. По словам мужчины, он даже в полицию не может обратиться, так как таких недоброжелателей слишком много. Тепляков подчеркнул, что в основном хейт в адрес Алисы исходит от анонимов.
"У того, кто размещает сообщения, почти всегда неназванные источники. Какие-то однокурсники, якобы какие-то родители", — уточнил он.
Мужчина также отметил, что представители вуза и другие официальные лица положительно отзываются о дочери. В качестве примера он привел ректора МГУ Виктора Садовничего.
"Получается, что лица целенаправленно пишут грязь и клевету, не имеющую отношения к нашей семье", — подытожил Тепляков.
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Однако ей не удалось справиться со вступительными экзаменами и поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.