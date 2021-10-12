https://ria.ru/20211012/ugrozy-1754270629.html

Девятилетней студентке МГУ угрожают сломать руки

Отец девятилетней студентки МГУ рассказал об угрозах в ее адрес - РИА Новости, 12.10.2021

Девятилетней студентке МГУ угрожают сломать руки

Отец поступившей на психологический факультет МГУ девятилетней Алисы Тепляковой пожаловался на травлю и угрозы в адрес семьи, сообщил телеканал "M24". РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T19:19

2021-10-12T19:19

2021-10-12T21:26

общество

москва

алиса теплякова

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Отец поступившей на психологический факультет МГУ девятилетней Алисы Тепляковой пожаловался на травлю и угрозы в адрес семьи, сообщил телеканал "M24".Как рассказал Евгений Тепляков, в последнее время они столкнулись с большим количеством нападок, мешающих не только обучать девочку, но и воспитывать других детей."Вместо того чтобы учить ребенка, вместо того чтобы в этой уникальной ситуации перенимать опыт, вместо того чтобы давать поддержку семье, неизвестные нам лица пытаются организовать травлю, пытаются выставить нас чуть ли не клоунами", — посетовал мужчина.Он возмутился, что ему приходится вместо заботы о детях отвечать на угрозы и нападки, и добавил, что хранит скриншоты оскорблений и злобных комментариев в адрес дочери, в частности, затрагивающих вопрос ее обучения в вузе.Кроме того, Евгений пожаловался на поведение некоторых СМИ и отдельных людей, негативно настроенных в адрес семьи и распространяющих клевету. По словам мужчины, он даже в полицию не может обратиться, так как таких недоброжелателей слишком много. Тепляков подчеркнул, что в основном хейт в адрес Алисы исходит от анонимов."У того, кто размещает сообщения, почти всегда неназванные источники. Какие-то однокурсники, якобы какие-то родители", — уточнил он.Мужчина также отметил, что представители вуза и другие официальные лица положительно отзываются о дочери. В качестве примера он привел ректора МГУ Виктора Садовничего."Получается, что лица целенаправленно пишут грязь и клевету, не имеющую отношения к нашей семье", — подытожил Тепляков.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Однако ей не удалось справиться со вступительными экзаменами и поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.

https://ria.ru/20211003/studentka-1752814107.html

https://ria.ru/20210930/devochka-1752573323.html

https://ria.ru/20210923/vunderkind-1751533531.html

москва

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общество, москва, алиса теплякова