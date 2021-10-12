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Coca-Cola HBC обязуется к 2040 году достичь углеродной нейтральности
Coca-Cola HBC обязуется к 2040 году достичь углеродной нейтральности - РИА Новости, 12.10.2021
Coca-Cola HBC обязуется к 2040 году достичь углеродной нейтральности
Coca-Cola HBC AG объявила о намерении достичь углеродной нейтральности по всей цепочке создания, продаж и потребления своей продукции к 2040 году, этот процесс... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T20:27
2021-10-12T20:27
экономика
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Coca-Cola HBC AG объявила о намерении достичь углеродной нейтральности по всей цепочке создания, продаж и потребления своей продукции к 2040 году, этот процесс затронет все этапы, от поставок и производства товаров до утилизации упаковки, говорится в сообщении компании."Компания приняла обязательство стать углеродно-нейтральной, используя для этого научно обоснованный подход", - говорится в сообщении. В частности, к 2030 году Coca-Cola обязуется сократить выбросы во всех сферах производства, закупок и жизненного цикла товаров по всему миру на 25%, а в следующем десятилетии — еще на 50%. "Там, где выбросы не могут быть полностью устранены, компания будет снижать их, инвестируя в другие меры по защите климата", - говорится в сообщении.Для достижения заявленных целей компания планирует инвестировать 250 миллионов евро в инициативы по сокращению уровня выбросов к 2025 году, совершить полный переход на возобновляемые и низкоуглеродные источники электроэнергии, ускорить переход на замкнутый цикл производства упаковки с более низким углеродным следом."В России Coca-Cola HBC до 2030 года планирует сократить прямые и косвенные выбросы на 51%, прочие косвенные выбросы — на 16%", - приводится в сообщении цитата генерального директор Coca-Cola HBC в России Александара Ружевича.В планах также – переход на энергоэффективное и озонобезопасное холодильное оборудование в розничных торговых точках, сокращение выбросов, образующихся в результате использования сельскохозяйственных ингредиентов для производства продукции, переход на низкоуглеродные и безуглеродные транспортные средства. При этом в планах долгосрочной мотивации менеджмента компании будут учитываться результаты, полученные в ходе деятельности по снижению уровня выбросов CO.
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экономика, новости компаний - экономика, coca-cola hbc россия, россия
20:27 12.10.2021
 

Coca-Cola HBC обязуется к 2040 году достичь углеродной нейтральности

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗавод Сoca-Cola HBC Россия
Завод Сoca-Cola HBC Россия - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Coca-Cola HBC AG объявила о намерении достичь углеродной нейтральности по всей цепочке создания, продаж и потребления своей продукции к 2040 году, этот процесс затронет все этапы, от поставок и производства товаров до утилизации упаковки, говорится в сообщении компании.
"Компания приняла обязательство стать углеродно-нейтральной, используя для этого научно обоснованный подход", - говорится в сообщении. В частности, к 2030 году Coca-Cola обязуется сократить выбросы во всех сферах производства, закупок и жизненного цикла товаров по всему миру на 25%, а в следующем десятилетии — еще на 50%. "Там, где выбросы не могут быть полностью устранены, компания будет снижать их, инвестируя в другие меры по защите климата", - говорится в сообщении.
"Исполнение этого обязательства является целью стратегии, которую мы реализуем уже много лет. Оно отвечает философии нашего бизнеса: поддерживать социально-экономическое развитие местных сообществ и усиливать положительное воздействие на окружающую среду. Оба аспекта являются неотъемлемой частью нашего роста. Хотя у нас еще нет ответов на все вопросы, наш план, наши подтвержденные достижения и подход к партнерствам дают нам уверенность в том, что мы справимся", - цитирует компания генерального директора Coca-Cola HBC Зорана Богдановича.
Для достижения заявленных целей компания планирует инвестировать 250 миллионов евро в инициативы по сокращению уровня выбросов к 2025 году, совершить полный переход на возобновляемые и низкоуглеродные источники электроэнергии, ускорить переход на замкнутый цикл производства упаковки с более низким углеродным следом.
России Coca-Cola HBC до 2030 года планирует сократить прямые и косвенные выбросы на 51%, прочие косвенные выбросы — на 16%", - приводится в сообщении цитата генерального директор Coca-Cola HBC в России Александара Ружевича.
Генеральный директор компании Coca-Cola HBC AG Зоран Богданович - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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Гендиректор Coca-Cola HBC AG: адаптироваться, чтобы побеждать
В планах также – переход на энергоэффективное и озонобезопасное холодильное оборудование в розничных торговых точках, сокращение выбросов, образующихся в результате использования сельскохозяйственных ингредиентов для производства продукции, переход на низкоуглеродные и безуглеродные транспортные средства. При этом в планах долгосрочной мотивации менеджмента компании будут учитываться результаты, полученные в ходе деятельности по снижению уровня выбросов CO.
 
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