https://ria.ru/20211012/uglerody-1754278379.html

Coca-Cola HBC обязуется к 2040 году достичь углеродной нейтральности

Coca-Cola HBC обязуется к 2040 году достичь углеродной нейтральности - РИА Новости, 12.10.2021

Coca-Cola HBC обязуется к 2040 году достичь углеродной нейтральности

Coca-Cola HBC AG объявила о намерении достичь углеродной нейтральности по всей цепочке создания, продаж и потребления своей продукции к 2040 году, этот процесс... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T20:27

2021-10-12T20:27

2021-10-12T20:27

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Coca-Cola HBC AG объявила о намерении достичь углеродной нейтральности по всей цепочке создания, продаж и потребления своей продукции к 2040 году, этот процесс затронет все этапы, от поставок и производства товаров до утилизации упаковки, говорится в сообщении компании."Компания приняла обязательство стать углеродно-нейтральной, используя для этого научно обоснованный подход", - говорится в сообщении. В частности, к 2030 году Coca-Cola обязуется сократить выбросы во всех сферах производства, закупок и жизненного цикла товаров по всему миру на 25%, а в следующем десятилетии — еще на 50%. "Там, где выбросы не могут быть полностью устранены, компания будет снижать их, инвестируя в другие меры по защите климата", - говорится в сообщении.Для достижения заявленных целей компания планирует инвестировать 250 миллионов евро в инициативы по сокращению уровня выбросов к 2025 году, совершить полный переход на возобновляемые и низкоуглеродные источники электроэнергии, ускорить переход на замкнутый цикл производства упаковки с более низким углеродным следом."В России Coca-Cola HBC до 2030 года планирует сократить прямые и косвенные выбросы на 51%, прочие косвенные выбросы — на 16%", - приводится в сообщении цитата генерального директор Coca-Cola HBC в России Александара Ружевича.В планах также – переход на энергоэффективное и озонобезопасное холодильное оборудование в розничных торговых точках, сокращение выбросов, образующихся в результате использования сельскохозяйственных ингредиентов для производства продукции, переход на низкоуглеродные и безуглеродные транспортные средства. При этом в планах долгосрочной мотивации менеджмента компании будут учитываться результаты, полученные в ходе деятельности по снижению уровня выбросов CO.

https://ria.ru/20211006/biznes-1752995260.html

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