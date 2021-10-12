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Туризм
https://ria.ru/20211012/troyka-1754149457.html
Карта "Тройка" в честь Всемирного дня туризма поступила в продажу в Москве
Карта "Тройка" в честь Всемирного дня туризма поступила в продажу в Москве - РИА Новости, 12.10.2021
Карта "Тройка" в честь Всемирного дня туризма поступила в продажу в Москве
Лимитированная карта "Тройка" в честь Всемирного дня туризма тиражом 10 тысяч экземпляров поступила в продажу в Москве, сообщили РИА Новости в комитете по... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:21
2021-10-12T18:25
туризм
московский метрополитен
москва
новости - туризм
всемирный день туризма
туризм
транспорт
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лимитированная карта "Тройка" в честь Всемирного дня туризма тиражом 10 тысяч экземпляров поступила в продажу в Москве, сообщили РИА Новости в комитете по туризму российской столицы."Приобрести ее можно в кассах Кольцевой линии, а также на станциях, расположенных внутри "кольца" Московского метрополитена с 12 октября. Карта выпущена лимитированным тиражом", — рассказали в пресс-службе.Дизайн проездного посвящен Всемирному дню туризма, который отмечается ежегодно 27 сентября.
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московский метрополитен, москва, новости - туризм, всемирный день туризма, туризм, транспорт
17:21 12.10.2021 (обновлено: 18:25 12.10.2021)
 
Карта "Тройка" в честь Всемирного дня туризма поступила в продажу в Москве

Дизайн карты "Тройка" посвятили Всемирному дню туризма

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир с картой "Тройка" проходит через турникет на станции метро "Сходненская" в Москве
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет на станции метро Сходненская в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лимитированная карта "Тройка" в честь Всемирного дня туризма тиражом 10 тысяч экземпляров поступила в продажу в Москве, сообщили РИА Новости в комитете по туризму российской столицы.
"Приобрести ее можно в кассах Кольцевой линии, а также на станциях, расположенных внутри "кольца" Московского метрополитена с 12 октября. Карта выпущена лимитированным тиражом", — рассказали в пресс-службе.
Дизайн проездного посвящен Всемирному дню туризма, который отмечается ежегодно 27 сентября.
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