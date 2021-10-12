https://ria.ru/20211012/troyka-1754149457.html

Карта "Тройка" в честь Всемирного дня туризма поступила в продажу в Москве

Карта "Тройка" в честь Всемирного дня туризма поступила в продажу в Москве - РИА Новости, 12.10.2021

Карта "Тройка" в честь Всемирного дня туризма поступила в продажу в Москве

Лимитированная карта "Тройка" в честь Всемирного дня туризма тиражом 10 тысяч экземпляров поступила в продажу в Москве, сообщили РИА Новости в комитете по... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:21

2021-10-12T17:21

2021-10-12T18:25

туризм

московский метрополитен

москва

новости - туризм

всемирный день туризма

туризм

транспорт

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лимитированная карта "Тройка" в честь Всемирного дня туризма тиражом 10 тысяч экземпляров поступила в продажу в Москве, сообщили РИА Новости в комитете по туризму российской столицы."Приобрести ее можно в кассах Кольцевой линии, а также на станциях, расположенных внутри "кольца" Московского метрополитена с 12 октября. Карта выпущена лимитированным тиражом", — рассказали в пресс-службе.Дизайн проездного посвящен Всемирному дню туризма, который отмечается ежегодно 27 сентября.

https://ria.ru/20211012/vyborg-1754032287.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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