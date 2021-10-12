https://ria.ru/20211012/tramp-1754239774.html

Трамп может продать свой отель в Вашингтоне, сообщили СМИ

Трамп может продать свой отель в Вашингтоне, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.10.2021

Трамп может продать свой отель в Вашингтоне, сообщили СМИ

Компания бывшего президента США Дональда Трампа находится на продвинутой стадии переговоров о продаже отеля в американской столице за 370 миллионов долларов... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:10

2021-10-12T17:10

2021-10-12T17:10

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сша

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Компания бывшего президента США Дональда Трампа находится на продвинутой стадии переговоров о продаже отеля в американской столице за 370 миллионов долларов инвестиционной компании из Майами, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По словам источников, переговоры о покупке прав на использование здания старой почтовой службы, в котором расположен отель, ведет инвестиционная фирма CGI Merchant Group. Отмечается, что она конкурировала с десятком компаний, включая пенсионные фонды, фонды зарубежных правительств, частных инвесторов. Как утверждают источники, в настоящий момент CGI Merchant Group ведет переговоры с такими отельными брендами, как Hilton и Waldorf Astoria с целью убрать золотые буквы фамилии Трампа и заменить их на название того или иного гостиничного бренда.По оценкам источников, сделка по продаже прав на аренду может достичь 370 миллионов долларов, что в два раза превышает расходы компании Трампа на преобразование здания почтовой службы в отель.Как пишет издание, базирующаяся в Майами компания CGI Merchant Group является новым поколением инвесторов, ориентированных на "социально осознанное" вложение средств. Согласно сайту компании, она отдает 1% от выручки за отельные номера местным некоммерческим организациям. Кроме того, глава компании, передал 72 тысячи долларов на президентскую кампанию Джо Байдена во время выборов в 2020 году.Ранее палата представителей США по надзору и реформе опубликовала документ, согласно которому, Трамп годами предоставлял американскому правительству недостоверную информацию о финансовом положении своего отеля в Вашингтоне. Отмечается, что за четыре года пребывания Трампа на посту главы государства его отель понес убытки в размере свыше 70 миллионов долларов. При этом, согласно документам палаты представителей США, бывший американский лидер заявлял, что его гостиница приносила ему десятки миллионов долларов прибыли.Отель Трампа находится на главной улице Вашингтона, в 500 метрах от Белого дома и в километре от Капитолия. Как и на других гостиницах, на фасаде многоэтажного здания красуются пять золотых букв фамилии политика, его сторонники в ходе протестных маршей выборной кампании 2020 года активно фотографировались на этом фоне по пути от находящейся дальше по улице Фридом Плаза к Конгрессу и верховному суду США. Компания Трампа управляет зданием старой почтовой службы с 2012 года, за это установлена ежегодная аренда несколько миллионов долларов, сообщалось также о вложенных в отделку нескольких сотнях миллионов. По отельному бизнесу Трампа значительный удар нанесла пандемия коронавируса.

https://ria.ru/20211010/tramp-1753849662.html

сша

вашингтон (город)

майами

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), майами, джо байден, дональд трамп, капитолий