https://ria.ru/20211012/tovarooborot-1754232898.html

Мишустин оценил российско-американские торгово-экономические связи

Мишустин оценил российско-американские торгово-экономические связи - РИА Новости, 12.10.2021

Мишустин оценил российско-американские торгово-экономические связи

Российско-американские торгово-экономические связи опираются на прочную основу, товарооборот демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, заявил премьер-министр... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:40

2021-10-12T16:40

2021-10-12T16:40

экономика

сша

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российско-американские торгово-экономические связи опираются на прочную основу, товарооборот демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам заседания Американо-Российского делового совета.Видеоприветствие опубликовано во вторник на сайте кабмина."Важно, что российско-американские торгово-экономические связи опираются на прочную основу. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, двусторонний товарооборот, сократившийся в прошлом году из-за пандемии коронавируса, демонстрирует устойчивую тенденцию к росту", - сказал Мишустин в видеообращении.

https://ria.ru/20211012/razvitie-1754231025.html

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2021

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экономика, сша, правительство рф, михаил мишустин, россия