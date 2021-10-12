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Мишустин оценил российско-американские торгово-экономические связи
Мишустин оценил российско-американские торгово-экономические связи - РИА Новости, 12.10.2021
Мишустин оценил российско-американские торгово-экономические связи
Российско-американские торгово-экономические связи опираются на прочную основу, товарооборот демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, заявил премьер-министр... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:40
2021-10-12T16:40
2021-10-12T16:40
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российско-американские торгово-экономические связи опираются на прочную основу, товарооборот демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам заседания Американо-Российского делового совета.Видеоприветствие опубликовано во вторник на сайте кабмина."Важно, что российско-американские торгово-экономические связи опираются на прочную основу. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, двусторонний товарооборот, сократившийся в прошлом году из-за пандемии коронавируса, демонстрирует устойчивую тенденцию к росту", - сказал Мишустин в видеообращении.
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экономика, сша, правительство рф, михаил мишустин, россия
Мишустин оценил российско-американские торгово-экономические связи
Мишустин заявил об устойчивой тенденции к росту товарооборота между Россией и США