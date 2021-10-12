Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211012/temrezov-1754220613.html
Глава КЧР утвердил новый состав правительства республики
Глава КЧР утвердил новый состав правительства республики - РИА Новости, 12.10.2021
Глава КЧР утвердил новый состав правительства республики
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов утвердил новый состав республиканского правительства, в котором будут работать 16 министров и 8 вице-премьеров, сообщили РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:47
2021-10-12T16:04
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754223046_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_3569a96d80d145ace1abe36ebb5cf2b4.jpg
ЧЕРКЕССК, 12 окт – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов утвердил новый состав республиканского правительства, в котором будут работать 16 министров и 8 вице-премьеров, сообщили в пресс-службе главы республики.Из 16 министров десять сохранили свои должности. Путем разделения министерства туризма и молодежной политики на два ведомства, создано министерство туризма и курортов и министерство молодежной политики.В состав кабинета вошли 6 новых министров: промышленности, энергетики и транспорта, природных ресурсов и экологии, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, финансов, цифрового развития, туризма и курортов, имущественных и земельных отношений, молодёжной политики.Представляя новый кабинет министров Темрезов отметил, что наиболее важным в работе считает взаимодействие кабинета министров со всеми ветвями и органами власти.Глава республики заверил, что как и раньше, правительство региона будет нацелено на исполнение указов президента страны, реализацию национальных проектов, социальную и экономическую стабильность в регионе.
https://ria.ru/20211012/remont-1754160516.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754223046_139:0:1472:1000_1920x0_80_0_0_f150a38b9d7e61e8fab0ced543d2eb2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рашид темрезов, жкх
15:47 12.10.2021 (обновлено: 16:04 12.10.2021)
 

Глава КЧР утвердил новый состав правительства республики

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время совещания
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время совещания - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 12 окт – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов утвердил новый состав республиканского правительства, в котором будут работать 16 министров и 8 вице-премьеров, сообщили в пресс-службе главы республики.
Из 16 министров десять сохранили свои должности. Путем разделения министерства туризма и молодежной политики на два ведомства, создано министерство туризма и курортов и министерство молодежной политики.
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 11:35Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР до конца года отремонтируют свыше 32 километров дорог
В состав кабинета вошли 6 новых министров: промышленности, энергетики и транспорта, природных ресурсов и экологии, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, финансов, цифрового развития, туризма и курортов, имущественных и земельных отношений, молодёжной политики.
Представляя новый кабинет министров Темрезов отметил, что наиболее важным в работе считает взаимодействие кабинета министров со всеми ветвями и органами власти.
"Но самое главное в предстоящей работе в правительстве – это ответственность перед гражданами, прежде всего – в решении их вопросов и нужд, готовность к открытому диалогу с земляками, принципиальность, честность, готовность к поиску новых решений и их воплощение в жизнь", - заявил Темрезов.
Глава республики заверил, что как и раньше, правительство региона будет нацелено на исполнение указов президента страны, реализацию национальных проектов, социальную и экономическую стабильность в регионе.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33В Гватемале осудили попытки сноса статуи Христофора Колумба
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
Лента новостейМолния