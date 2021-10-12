https://ria.ru/20211012/temrezov-1754220613.html
Глава КЧР утвердил новый состав правительства республики
Глава КЧР утвердил новый состав правительства республики - РИА Новости, 12.10.2021
Глава КЧР утвердил новый состав правительства республики
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов утвердил новый состав республиканского правительства, в котором будут работать 16 министров и 8 вице-премьеров, сообщили РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:47
2021-10-12T15:47
2021-10-12T16:04
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
жкх
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ЧЕРКЕССК, 12 окт – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов утвердил новый состав республиканского правительства, в котором будут работать 16 министров и 8 вице-премьеров, сообщили в пресс-службе главы республики.Из 16 министров десять сохранили свои должности. Путем разделения министерства туризма и молодежной политики на два ведомства, создано министерство туризма и курортов и министерство молодежной политики.В состав кабинета вошли 6 новых министров: промышленности, энергетики и транспорта, природных ресурсов и экологии, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, финансов, цифрового развития, туризма и курортов, имущественных и земельных отношений, молодёжной политики.Представляя новый кабинет министров Темрезов отметил, что наиболее важным в работе считает взаимодействие кабинета министров со всеми ветвями и органами власти.Глава республики заверил, что как и раньше, правительство региона будет нацелено на исполнение указов президента страны, реализацию национальных проектов, социальную и экономическую стабильность в регионе.
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рашид темрезов, жкх
ЧЕРКЕССК, 12 окт – РИА Новости
. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
утвердил новый состав республиканского правительства, в котором будут работать 16 министров и 8 вице-премьеров, сообщили в пресс-службе главы республики.
Из 16 министров десять сохранили свои должности. Путем разделения министерства туризма и молодежной политики на два ведомства, создано министерство туризма и курортов и министерство молодежной политики.
В состав кабинета вошли 6 новых министров: промышленности, энергетики и транспорта, природных ресурсов и экологии, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, финансов, цифрового развития, туризма и курортов, имущественных и земельных отношений, молодёжной политики.
Представляя новый кабинет министров Темрезов отметил, что наиболее важным в работе считает взаимодействие кабинета министров со всеми ветвями и органами власти.
"Но самое главное в предстоящей работе в правительстве – это ответственность перед гражданами, прежде всего – в решении их вопросов и нужд, готовность к открытому диалогу с земляками, принципиальность, честность, готовность к поиску новых решений и их воплощение в жизнь", - заявил Темрезов.
Глава республики заверил, что как и раньше, правительство региона будет нацелено на исполнение указов президента страны, реализацию национальных проектов, социальную и экономическую стабильность в регионе.