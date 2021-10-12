https://ria.ru/20211012/temrezov-1754220613.html

Глава КЧР утвердил новый состав правительства республики

Глава КЧР утвердил новый состав правительства республики - РИА Новости, 12.10.2021

Глава КЧР утвердил новый состав правительства республики

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов утвердил новый состав республиканского правительства, в котором будут работать 16 министров и 8 вице-премьеров, сообщили РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:47

2021-10-12T15:47

2021-10-12T16:04

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

жкх

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ЧЕРКЕССК, 12 окт – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов утвердил новый состав республиканского правительства, в котором будут работать 16 министров и 8 вице-премьеров, сообщили в пресс-службе главы республики.Из 16 министров десять сохранили свои должности. Путем разделения министерства туризма и молодежной политики на два ведомства, создано министерство туризма и курортов и министерство молодежной политики.В состав кабинета вошли 6 новых министров: промышленности, энергетики и транспорта, природных ресурсов и экологии, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, финансов, цифрового развития, туризма и курортов, имущественных и земельных отношений, молодёжной политики.Представляя новый кабинет министров Темрезов отметил, что наиболее важным в работе считает взаимодействие кабинета министров со всеми ветвями и органами власти.Глава республики заверил, что как и раньше, правительство региона будет нацелено на исполнение указов президента страны, реализацию национальных проектов, социальную и экономическую стабильность в регионе.

https://ria.ru/20211012/remont-1754160516.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов, жкх