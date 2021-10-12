https://ria.ru/20211012/svyaz-1754234216.html

Билайн: матч Россия-Словакия в Казань приехали посмотреть жители 38 городов

Билайн: матч Россия-Словакия в Казань приехали посмотреть жители 38 городов - РИА Новости, 12.10.2021

Билайн: матч Россия-Словакия в Казань приехали посмотреть жители 38 городов

Жители 38 российских городов приехали в Казань посмотреть в пятницу матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:47

2021-10-12T16:47

2021-10-12T16:47

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Жители 38 российских городов приехали в Казань посмотреть в пятницу матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии, сообщает "Билайн" со ссылкой на данные внутренней аналитики интернет-трафика.Так, в день матча на стадионе "Ак Барс Арена", помимо жителей Татарстана, собрались поклонники футбола, преимущественно, из Москвы, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Уфы, Чебоксар, Самары и Нижнего Новгорода. При этом зрители активно делились своими впечатлениями как в социальных сетях и мессенджерах, так и через мобильные звонки."Средний объем интернет-трафика на одного абонента, пришедшего посмотреть матч, составил порядка 40 МБ. Этого трафика хватит, чтобы загрузить 33 фотографии в Инстаграм, прослушать 11 музыкальных треков и посмотреть 2 трейлера новых фильмов", - говорится в сообщении.Отмечается, что наиболее активными болельщики были перед самым началом матча. Пиковый рост интернет-трафика и голосового трафика зафиксирован во временной промежуток с 20:00 до 21:00. Кроме того, на протяжении всего матча, вплоть до 23:00, эти показатели держались на стабильно высоком уровне.

https://ria.ru/20211011/svyaz-1754030432.html

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