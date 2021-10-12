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Билайн: матч Россия-Словакия в Казань приехали посмотреть жители 38 городов
Билайн: матч Россия-Словакия в Казань приехали посмотреть жители 38 городов - РИА Новости, 12.10.2021
Билайн: матч Россия-Словакия в Казань приехали посмотреть жители 38 городов
Жители 38 российских городов приехали в Казань посмотреть в пятницу матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:47
2021-10-12T16:47
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билайн
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Жители 38 российских городов приехали в Казань посмотреть в пятницу матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии, сообщает "Билайн" со ссылкой на данные внутренней аналитики интернет-трафика.Так, в день матча на стадионе "Ак Барс Арена", помимо жителей Татарстана, собрались поклонники футбола, преимущественно, из Москвы, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Уфы, Чебоксар, Самары и Нижнего Новгорода. При этом зрители активно делились своими впечатлениями как в социальных сетях и мессенджерах, так и через мобильные звонки."Средний объем интернет-трафика на одного абонента, пришедшего посмотреть матч, составил порядка 40 МБ. Этого трафика хватит, чтобы загрузить 33 фотографии в Инстаграм, прослушать 11 музыкальных треков и посмотреть 2 трейлера новых фильмов", - говорится в сообщении.Отмечается, что наиболее активными болельщики были перед самым началом матча. Пиковый рост интернет-трафика и голосового трафика зафиксирован во временной промежуток с 20:00 до 21:00. Кроме того, на протяжении всего матча, вплоть до 23:00, эти показатели держались на стабильно высоком уровне.
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новости компаний - экономика, казань, билайн
16:47 12.10.2021
 

Билайн: матч Россия-Словакия в Казань приехали посмотреть жители 38 городов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска на офисе компании "Билайн" в Москве
Вывеска на офисе компании Билайн в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Жители 38 российских городов приехали в Казань посмотреть в пятницу матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии, сообщает "Билайн" со ссылкой на данные внутренней аналитики интернет-трафика.
Так, в день матча на стадионе "Ак Барс Арена", помимо жителей Татарстана, собрались поклонники футбола, преимущественно, из Москвы, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Уфы, Чебоксар, Самары и Нижнего Новгорода. При этом зрители активно делились своими впечатлениями как в социальных сетях и мессенджерах, так и через мобильные звонки.
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"Средний объем интернет-трафика на одного абонента, пришедшего посмотреть матч, составил порядка 40 МБ. Этого трафика хватит, чтобы загрузить 33 фотографии в Инстаграм, прослушать 11 музыкальных треков и посмотреть 2 трейлера новых фильмов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее активными болельщики были перед самым началом матча. Пиковый рост интернет-трафика и голосового трафика зафиксирован во временной промежуток с 20:00 до 21:00. Кроме того, на протяжении всего матча, вплоть до 23:00, эти показатели держались на стабильно высоком уровне.
"Казань уверенно удерживает за собой звание “спортивной столицы” России. "Билайн", со своей стороны, стремится поддержать этот образ и развивать сеть в республике с такой же спортивной скоростью. В дни крупных общественных и спортивных мероприятий, которые Татарстан принимает очень часто, нам важно сделать так, чтобы даже в пиковые нагрузки абоненты могли пользоваться всеми мобильными сервисами на высоких скоростях", - приводится в сообщении комментарий директора Казанского отделения "Билайна" Анвара Шахмаева.
 
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