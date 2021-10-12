https://ria.ru/20211012/svyatost-1754087638.html

"Архивы скрыли правду". Кого и за что лишают святости в православии

"Архивы скрыли правду". Кого и за что лишают святости в православии - РИА Новости, 12.10.2021

"Архивы скрыли правду". Кого и за что лишают святости в православии

Православные вспоминают день рождения князя Дмитрия Донского. Несмотря на известность, его прославили в лике святых лишь в конце XX века: верующих смущали... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T08:00

2021-10-12T08:00

2021-10-12T07:56

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Православные вспоминают день рождения князя Дмитрия Донского. Несмотря на известность, его прославили в лике святых лишь в конце XX века: верующих смущали некоторые эпизоды биографии правителя. Более того — из-за подобных "спорных моментов" могут даже "деканонизировать". Об одном из самых необычных явлений в Церкви — в материале РИА Новости.Ждали векамиДмитрия Донского на Руси почитают практически с момента смерти — все же его признали творцом победы в Куликовской битве. Хотя официально не существовало ни икон, ни молитв, ему посвященных. И это странно: нельзя сказать, что у Церкви не было оснований для канонизации князя. Оказывается, дело в неоднозначной церковной политике, которую он проводил. Так, в 1378-м митрополитом Киевским должен был стать Киприан, утвержденный на должность Константинополем. Но у Дмитрия Донского был собственный кандидат. Поэтому по прибытии в Москву ставленника Византии арестовали, а спустя пару месяцев выдворили за пределы княжества.Спустя шестьсот лет значимого для русской истории правителя все же причислили к лику святых — "на основании больших заслуг перед Церковью и народом Божьим". Церковь поставила точку в многовековом споре на поместном соборе РПЦ в 1988-м, когда вместе с Донским в святцы (список святых в календарном порядке) включили еще несколько имен. Например, иконописца Андрея Рублева и блаженную Ксению Петербургскую.Однако в церковной истории известны случаи не только массовой канонизации христиан, но и "отчисления" из лика святых.Жертва расколаВ 1677-м царь Федор Алексеевич собирался в Кашин, чтобы поклониться мощам княгини Анны, жившей в XIV веке. Но вместо царского кортежа туда по личному распоряжению патриарха Иоакима срочно отправилась специальная комиссия, которой предстояло повторно изучить реликвию. И вот по какой причине.За двадцать лет до событий собор РПЦ предал анафеме противников реформ патриарха Никона — старообрядцев. Ожесточенная полемика о том, чья вера истинна, не утихала. В ход шли самые разные аргументы."Состояние мощей Анны Кашинской старообрядцы использовали как доказательство истинности своей веры. В 1649 году обнаружили, что правая рука ее лежит на груди, "согбенна яко благословящая" (то есть с двоеперстным древним перстосложением)", — объясняет член Синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых протоиерей Владислав Цыпин.У старообрядцев оказался весомый козырь, ведь мощи святой были открыты для всеобщего обозрения. А значит, каждый желающий мог подойти и взглянуть на ее десницу — правую руку.Оставлять раскольникам столь мощный аргумент было нельзя. И патриаршая комиссия об этом позаботилась. Прибыв в Кашин, посланники Иоакима тут же обнаружили "несогласия" с протоколами о канонизации святой, составленными в 1649-м. Повторный осмотр показал, что "правая рука в завитии погнулася, а длань и персты прямо, а не благословляющи". Правда, сохранилась любопытная подробность: комиссия 1677-го якобы "исправила" перстосложение, вывернув пальцы правильным образом.Так или иначе, но в том же году на церковном соборе в Москве произошло неслыханное: имя Анны Кашинской вычеркнули из святцев, иконы уничтожили, ее храмы переименовали. Мощи закопали в землю, а могилу замуровали так, что не осталось следов.Два с лишним столетия благоверная Анна была вне церковного поминовения. Только в начале XX века ее канонизировали повторно, после того как в России официально объявили веротерпимость.Массовая деканонизацияСлучай с Кашинской — необычный, но не единственный: уже в наши дни статуса святого лишились сразу три десятка человек.Летом 2012-го из Введенского монастыря в Иваново увезли мощи Василия Кинешемского. Епископа причислили к лику святых в августе 2000-го в ряду новомучеников и исповедников российских — тех, кто пострадал за веру в годы советской власти.Куда перемещают мощи, не сказали. Известно только то, что делали это по распоряжению патриарха.Впрочем, белых пятен стало еще больше, когда в церковном календаре на 2013-й не оказалось имени святителя. Решения о его деканонизации не было, но и в святцах он не значился. Закономерно возник вопрос: епископ святой — или уже нет.Судьбу Василия Кинешемского разделили другие 35 новомучеников — их имена также исчезли из церковного календаря. Возможно ли, что это была массовая деканонизация?"Невключение имен некоторых святых в календарь — вовсе не деканонизация. Речь идет о том, что дополнительно стали доступны некоторые документы, из-за чего возникли определенные вопросы. Нужно исследовать новые сведения, выяснить, соответствуют ли они действительности. Пока проверку не провели, имена решили не включать в календарь", — объясняет протоиерей Владислав Цыпин.По его словам, процесс может занять не один год. Осложняет задачу, как ни странно, светский закон о защите персональных данных. Исследователи жалуются, что он закрывает доступ к архивным делам, где фигурируют новомученики.Другая трудность: репрессированных начали канонизировать с 1989-го, когда РПЦ еще не выработала четких критериев причисления кого-либо к лику святых.А ключевым считали то, что человек во время следствия не должен был никого оговорить — эту меру приняли в 2011-м, когда в списке святых новомучеников значилось более тысячи имен. Проверить каждого практически невозможно — не вся информация доступна. Поэтому в РПЦ временно исключили из святцев 36 имен."Если говорить о мощах тех святых, кого не включили в календарь, — они останутся мощами, никуда не денутся. Можно ли будет служить перед ними молебны — зависит от решения священноначалия", — уточняет отец Владислав.Святости не лишитьНесмотря на эти прецеденты, официально понятия деканонизации не существует."Процедура канонизации прописана, — говорит протоиерей. — И решение о ней принимает только церковный собор. Обратный же механизм даже не предусмотрен канонами".Но такое бывало в Синодальный период: речь тогда шла не о лишении статуса святого, а о "прекращении почитания"."Необходимо в первую очередь учитывать исторический контекст, как в той же истории Анны Кашинской, — подчеркивает священник. — Все-таки ее мощи перезахоронили во время церковного раскола".Поэтому подобные случаи, по словам богослова, в Церкви считают исключением из правил.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кашин, москва, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение, дмитрий донсков, россия