https://ria.ru/20211012/sportkompleks-1754190727.html

Спорткомплекс международного уровня открыли в Туле

Спорткомплекс международного уровня открыли в Туле - РИА Новости, 12.10.2021

Спорткомплекс международного уровня открыли в Туле

Многофункциональный спортивный центр международного уровня открылся в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:44

2021-10-12T13:44

2021-10-12T13:44

тульская область

тульская область

тула

алексей дюмин

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ТУЛА, 12 окт — РИА Новости. Многофункциональный спортивный центр международного уровня открылся в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.Соглашение о строительстве центра было подписано правительством Тульской области и ПАО "ГМК "Норильский никель" на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.Инфраструктура центра позволяет проводить на его площадке региональные, межрегиональные, а также всероссийские и международные соревнования.Федерация дзюдо Тульской области планирует провести в центре весной следующего года соревнования на Кубок Европы и Чемпионат ЦФО. В "Тула-Арене" будут проходить домашние игры женской волейбольной команды "Тулица" в Суперлиге."Сегодня перед всеми регионами стоят задачи по улучшению демографии. Это большая комплексная работа, в том числе в сфере медицины, экологии, популяризации здорового образа жизни и вовлечения в спорт. Поэтому мы продолжаем строить новые спортивные объекты. Уверен, что открытие "Тула-Арены" поможет нам растить новых чемпионов и укреплять здоровье людей", – цитируют в пресс-службе слова главы региона Алексея Дюмина на церемонии открытия центра.

https://ria.ru/20210923/tula-1751539416.html

тульская область

тула

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тульская область, тула, алексей дюмин