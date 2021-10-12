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Тульская область
https://ria.ru/20211012/sportkompleks-1754190727.html
Спорткомплекс международного уровня открыли в Туле
Спорткомплекс международного уровня открыли в Туле - РИА Новости, 12.10.2021
Спорткомплекс международного уровня открыли в Туле
Многофункциональный спортивный центр международного уровня открылся в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:44
2021-10-12T13:44
тульская область
тульская область
тула
алексей дюмин
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ТУЛА, 12 окт — РИА Новости. Многофункциональный спортивный центр международного уровня открылся в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.Соглашение о строительстве центра было подписано правительством Тульской области и ПАО "ГМК "Норильский никель" на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.Инфраструктура центра позволяет проводить на его площадке региональные, межрегиональные, а также всероссийские и международные соревнования.Федерация дзюдо Тульской области планирует провести в центре весной следующего года соревнования на Кубок Европы и Чемпионат ЦФО. В "Тула-Арене" будут проходить домашние игры женской волейбольной команды "Тулица" в Суперлиге."Сегодня перед всеми регионами стоят задачи по улучшению демографии. Это большая комплексная работа, в том числе в сфере медицины, экологии, популяризации здорового образа жизни и вовлечения в спорт. Поэтому мы продолжаем строить новые спортивные объекты. Уверен, что открытие "Тула-Арены" поможет нам растить новых чемпионов и укреплять здоровье людей", – цитируют в пресс-службе слова главы региона Алексея Дюмина на церемонии открытия центра.
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тульская область, тула, алексей дюмин
13:44 12.10.2021
 

Спорткомплекс международного уровня открыли в Туле

© Fotolia / VolleyballВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Fotolia / Volleyball
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ТУЛА, 12 окт — РИА Новости. Многофункциональный спортивный центр международного уровня открылся в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
Соглашение о строительстве центра было подписано правительством Тульской области и ПАО "ГМК "Норильский никель" на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.
"Центр состоит из двух зданий. В основном здании расположена площадка для соревнований по единоборствам и игровым видам спорта - волейболу, мини-футболу и гандболу. Трибуны для зрителей рассчитаны на две тысячи мест. Тренировочный комплекс включает в себя шесть укомплектованных залов для единоборств (бокса, дзюдо, спортивной борьбы, самбо, рукопашного боя, восточных единоборств), раздевалки, душевые. С основным зданием его соединяет переход. К концу года в комплексе будут заниматься порядка 800 спортсменов",- сказал собеседник агентства.
Инфраструктура центра позволяет проводить на его площадке региональные, межрегиональные, а также всероссийские и международные соревнования.
Федерация дзюдо Тульской области планирует провести в центре весной следующего года соревнования на Кубок Европы и Чемпионат ЦФО. В "Тула-Арене" будут проходить домашние игры женской волейбольной команды "Тулица" в Суперлиге.
"Сегодня перед всеми регионами стоят задачи по улучшению демографии. Это большая комплексная работа, в том числе в сфере медицины, экологии, популяризации здорового образа жизни и вовлечения в спорт. Поэтому мы продолжаем строить новые спортивные объекты. Уверен, что открытие "Тула-Арены" поможет нам растить новых чемпионов и укреплять здоровье людей", – цитируют в пресс-службе слова главы региона Алексея Дюмина на церемонии открытия центра.
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Тульская областьТульская областьТулаАлексей Дюмин
 
 
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